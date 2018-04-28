«Локомотив» предложил Балотелли зарплату в 4 миллиона в год

Футбольный журналист Нобель Арустамян заявил, что московский «Локомотив» ведет переговоры с полузащитником французской «Ниццы» Марио Балотелли. Такую информацию «Бомбардир» сообщал ранее.

«Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между железнодорожниками и агентом футболиста Мино Райолой были ещe зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей».

«Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», – сказал комментатор.

Итальянец уже попрощался с фанатами «Ниццы».