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«Локомотив» предложил Балотелли зарплату в 4 миллиона в год

28 апреля 2018, 22:07
27

Футбольный журналист Нобель Арустамян заявил, что московский «Локомотив» ведет переговоры с полузащитником французской «Ниццы» Марио Балотелли. Такую информацию «Бомбардир» сообщал ранее.

«Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между железнодорожниками и агентом футболиста Мино Райолой были ещe зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей».

«Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», – сказал комментатор.

Итальянец уже попрощался с фанатами «Ниццы».

Источник: YouTube
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Ницца Локомотив Балотелли Марио Арустамян Нобель
Комментарии (27)
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vick-north-west
1524943006
Ни х*ра себе россияне на поездах накатали...
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insider_retro
1524943295
На следующий сезон Локомотиву в ЛЧ понадобится добротный машинист нужной квалификации!.. И не один...
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Полная Канистра
1524943679
приходит балотелли ----- уходит сёмин Тренер не выдержит этого хочется пожить ещё
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трениришко
1524944762
пи з да бол какой он полузащитник
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Федя Кабак
1524946707
Не нравится мне этот шнобель
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524947860
Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой» Ну и пусть общаются. Для РФПЛ он стал бы настоящим украшением вроде Вагнер Лава,Халка,Фарфана и Промеса
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арейская
1524961554
И что это не "Утка", если так, то дорогие мои болельщики и посмеёмся, ну и поплачем тоже, этот мальчишка станет мужчинкой годам так скажем к 50-ти, хотя чего я, забивает-же парниша, может наш климат ему поможет вести себя адекватно
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юрий николаевич
1524962694
Локо самоубийца-камикадзе.
Ответить
woyser
1524968132
Ох и намучаются они с ним.
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OfaZavr
1524987466
как не крути а это приглашение выглядит странным со многих точек зрения.
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