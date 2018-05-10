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    Дзюба не перешел в «Халл» из-за рейтинга сборной России

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, который выступает за команду на правах аренды, рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в английский «Халл», когда этот клуб возглавлял Леонид Слуцкий.

    «Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты. И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду».

    Хоть я и мечтаю об английской Премьер-лиге, но Чемпионшип – это всe равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера. Я дал добро, начали этим заниматься, а потом выяснили, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были за этой чертой. На этом все заглохло», – рассказал Дзюба в передаче «Foot’больные люди».

    В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Дзюбы шесть мячей. Пять из них – в составе «Арсенала».

    Источник: YouTube

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    10.05.2018 12:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:41

      Рейтинг тут ни причем.

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 10 мая 2018, 20:49

      Одумались и отмазку придумали )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:19

      вот так вот непонятный рейтинг помешал Дзюбе покорить Англию))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2018, 15:29

      Чего-то дзюба попутал. Видимо речь шла о персональном рейтинге

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 10 мая 2018, 13:55

      Опять Артёмка заливает........Зачем Слуцкому было предлагать, если в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места? Неужели Леня не знал о бредовых условиях аренды игроков «Халл Сити»?

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 мая 2018, 13:07

      Повезло ...Халлу.

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