Дзюба не перешел в «Халл» из-за рейтинга сборной России

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, который выступает за команду на правах аренды, рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в английский «Халл», когда этот клуб возглавлял Леонид Слуцкий.

«Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты. И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду».

Хоть я и мечтаю об английской Премьер-лиге, но Чемпионшип – это всe равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера. Я дал добро, начали этим заниматься, а потом выяснили, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были за этой чертой. На этом все заглохло», – рассказал Дзюба в передаче «Foot’больные люди».

В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Дзюбы шесть мячей. Пять из них – в составе «Арсенала».