Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» примет меры, чтобы не допустить прорыва болельщиков «Локомотива» на поле после матча

«Арсенал» примет меры, чтобы не допустить прорыва болельщиков «Локомотива» на поле после матча

9 мая 2018, 18:48
6

Заместитель генерального директора по безопасности «Арсенала» Виталий Родионов сообщил, что клуб примет меры во избежание возможного выбегания на поле болельщиков «Локомотива» после матча 30 тура РФПЛ.

Напомним, в конце прошлого сезона в последнем туре «оружейники» принимали «Спартак», оформивший уже к тому моменту чемпионство. Сразу по завершении поединка фанаты красно-белых прорвали ограждение и выбежали на поле, сломав ворота и разорвав сетку на сувениры.

«Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со «Спартаком», поэтому будем действовать по-другому. Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков «Локомотива» после финального свистка. Московский клуб уже сообщил нам, что вся гостевая квота билетов в количестве 3500 штук выкуплена. Завтра мы проведем совместное совещание по безопасности с представителями «Локомотива», чтобы представлять себе уже более четкую картину по матчу.

Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с «Локомотивом». Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек. Цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион», – сказал Родионов.

Встреча «Арсенал» – «Локомотив» состоится 13 мая в воскресенье. Железнодорожники завоевали чемпионский титул в прошлом туре в игре против «Зенита» (1:0).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1525881029
Эти не такие.. Строго по рельсам,по Шпалычу.. всё будет пристойно и Сапсанно..
Ответить
овертайм
1525881406
не везет тулякам с календарем))) опять рвать и метать)))
Ответить
fortune-bva
1525884626
у нас благоразумные болельщики!
Ответить
777+
1525885618
Если болелы ЛОКО не выскочили на своем стадионе в Москве, зачем им это будет нужно в Туле?..... ))))
Ответить
avera
1525893177
А зачем выбегать, как ненормальные спартачи. И так ЧЕМПИОНЫ. Надо вести себя солидно.
Ответить
kaa-71
1525899801
Будем надеяться, что все пройдет без эксесов
Ответить
Главные новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
2
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
28
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Все новости
Все новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+