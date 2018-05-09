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    «Арсенал» примет меры, чтобы не допустить прорыва болельщиков «Локомотива» на поле после матча

    Заместитель генерального директора по безопасности «Арсенала» Виталий Родионов сообщил, что клуб примет меры во избежание возможного выбегания на поле болельщиков «Локомотива» после матча 30 тура РФПЛ.

    Напомним, в конце прошлого сезона в последнем туре «оружейники» принимали «Спартак», оформивший уже к тому моменту чемпионство. Сразу по завершении поединка фанаты красно-белых прорвали ограждение и выбежали на поле, сломав ворота и разорвав сетку на сувениры.

    «Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со «Спартаком», поэтому будем действовать по-другому. Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков «Локомотива» после финального свистка. Московский клуб уже сообщил нам, что вся гостевая квота билетов в количестве 3500 штук выкуплена. Завтра мы проведем совместное совещание по безопасности с представителями «Локомотива», чтобы представлять себе уже более четкую картину по матчу.

    Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с «Локомотивом». Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек. Цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион», – сказал Родионов.

    Встреча «Арсенал» – «Локомотив» состоится 13 мая в воскресенье. Железнодорожники завоевали чемпионский титул в прошлом туре в игре против «Зенита» (1:0).

    Источник: ТАСС

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    09.05.2018 18:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 10 мая 2018, 00:03

      Будем надеяться, что все пройдет без эксесов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      avera 9 мая 2018, 22:12

      А зачем выбегать, как ненормальные спартачи. И так ЧЕМПИОНЫ. Надо вести себя солидно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 9 мая 2018, 20:06

      Если болелы ЛОКО не выскочили на своем стадионе в Москве, зачем им это будет нужно в Туле?..... ))))

      4
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 мая 2018, 19:50

      у нас благоразумные болельщики!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 мая 2018, 18:56

      не везет тулякам с календарем))) опять рвать и метать)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2018, 18:50

      Эти не такие..
      Строго по рельсам,по Шпалычу..
      всё будет пристойно и Сапсанно..

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