«Арсенал» примет меры, чтобы не допустить прорыва болельщиков «Локомотива» на поле после матча

Будем надеяться, что все пройдет без эксесов
Заместитель генерального директора по безопасности «Арсенала» Виталий Родионов сообщил, что клуб примет меры во избежание возможного выбегания на поле болельщиков «Локомотива» после матча 30 тура РФПЛ.
Напомним, в конце прошлого сезона в последнем туре «оружейники» принимали «Спартак», оформивший уже к тому моменту чемпионство. Сразу по завершении поединка фанаты красно-белых прорвали ограждение и выбежали на поле, сломав ворота и разорвав сетку на сувениры.
«Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со «Спартаком», поэтому будем действовать по-другому. Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков «Локомотива» после финального свистка. Московский клуб уже сообщил нам, что вся гостевая квота билетов в количестве 3500 штук выкуплена. Завтра мы проведем совместное совещание по безопасности с представителями «Локомотива», чтобы представлять себе уже более четкую картину по матчу.
Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с «Локомотивом». Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек. Цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион», – сказал Родионов.
Встреча «Арсенал» – «Локомотив» состоится 13 мая в воскресенье. Железнодорожники завоевали чемпионский титул в прошлом туре в игре против «Зенита» (1:0).