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    УЕФА вспомнил финал Кубка-2009, опубликовав фото с Луисом Адриано

    Пресс-служба Лиги Европы на своей странице в инстаграме опубликовала памятный пост, посвященный финалу Кубка УЕФА 2009 года.

    На фотографии изображен нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступавший в то время за донецкий «Шахтер», а подпись к снимку гласит: «Эпический финал: Кубок УЕФА-2009 («Шахтер» – «Вердер»)». Напомним, в решающем матче против бременского клуба (2:1, д.в.) бразилец отметился голом.

    Финальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 июня в Лионе. В нем встретятся «Атлетико» и «Марсель».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: УЕФА

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    09.05.2018 17:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 9 мая 2018, 22:45

      Июня

      0
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Gazelvagen877 10 мая 2018, 10:20

      Июня? )) 14 июня ЧМ начинается. Финал ЛЕ в мае.

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Евгений Агеев 11 мая 2018, 16:23

      Аахха вчера Июль был)) сегодня июнь))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 9 мая 2018, 19:04

      финал 16 июля ??? авторы что курят опять??????????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 17:57

      Эх, жаль, что Диего матч пропускал(

      0
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