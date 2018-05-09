УЕФА вспомнил финал Кубка-2009, опубликовав фото с Луисом Адриано

Пресс-служба Лиги Европы на своей странице в инстаграме опубликовала памятный пост, посвященный финалу Кубка УЕФА 2009 года.

На фотографии изображен нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступавший в то время за донецкий «Шахтер», а подпись к снимку гласит: «Эпический финал: Кубок УЕФА-2009 («Шахтер» – «Вердер»)». Напомним, в решающем матче против бременского клуба (2:1, д.в.) бразилец отметился голом.

Финальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 июня в Лионе. В нем встретятся «Атлетико» и «Марсель».