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    Президент «Крыльев Советов»: «Порой возникает желание уйти из этого проекта. Я не вижу перспектив»

    Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что без увеличения бюджета самарцы так и будут курсировать между ФНЛ и РФПЛ. Также руководитель признался, что иногда у него возникают мысли об уходе из клуба.

    – Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно.

    – Каковы глобальные задачи в «Крыльях»?

    – Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 14:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 мая 2018, 08:27

      Нет, такой президент не нужен Крыльям!!!! Гоните его в шею! Топовых игроков ему подавай, да денег из бюджета! И тогда по его словам "ОН БУДЕТ ЖИТЬ СПОКОЙНО"!!! ХАМЛО!!! Носом землю ты должен рыть за те бабки, которые получаешь, а не жить спокойно!!!

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      Рейтинг: +15

      ИВАН79 > Fan Loko mik 12 мая 2018, 21:28

      Странно слышать про "деньги из бюджета" от болельщика команды на 100% зависящей от бюджетных средств

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:23

      А чё, Тосно, вон, Кубок взяла, спама вышибла, а вы ему слили позорно. Я бы Тосне денег дал, а не самарским позорникам: нет денег, нет результата, пилить нечё.

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:43

      Перспектив конечно мало.

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 8 мая 2018, 17:06

      Про бюджетные деньги можно забыть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 8 мая 2018, 16:48

      мне кажется, надо не вкладывать бабки в "более серьезных игроков" а в свою академию и тренеров + селекционную службу, которые будут копать таланты в стране или, например, в Африке и на продаже талантов построить финансирование клуба. И то, о чем говорит Дмитрий, и то, о чем говорю я - это огромные бабки, но в первом случае, это бабло вникуда, а в моем - это долгосрочное и, как модно сейчас говорить, устойчивое развитие.

      8
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 мая 2018, 15:57

      Маленький бюджет - нет возможности воровать по-крупному!

      9
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 15:36

      Так привлеки инвестиции? Даже стадион построили в городе. Вот смотрю я на многих наших во главе клубов, лиг и федераций - ну как можно столько сидеть руководителем и ничего не изменить?

      5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > bset 8 мая 2018, 15:40

      они только деньги хапать могут и на попе ровно сидеть , а после это пи****!

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > bset 28 мая 2018, 01:14

      Так за стадион платить надо будет. Доход от билетов пойдет на затраты на сам стадион.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 мая 2018, 15:30

      Шляхтин спасибо тебе и желаю доброго пути ,все только рады будут что ты свалишь!

      привлечь инвестров нормальных и не п8888 бабло)

      Ткаченко вернутьв президенты и было бы гуд всё)

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 мая 2018, 15:30

      После таких интервью надо увольнять сразу. В основном составе Корниленко(34) Самодин(33) Ятченко(31) Таранов(31) Зотов(28) Ткачук(28) Гаджибеков (28) Конюхов(31) это все бесперспективные футболисты, их никуда не продашь и качества они нетого чтоб в премьер лиге играть, а потом когда они уйдут придется просить в бюджете деньги на их замену, потому что вы плохой управленец. Один положительный момент купили вот Соболева, хорошо вот на нем вы деньги и выручите с продажи. Вот благодаря таким убогим директорам клубов фнл у нас молодежка и теряется, потому что они ее не берут а предпочитают терять деньги с Корниленко, чем взять кого из перспективных молодых, пусть может первостепенный эффект будет ущерб результатам, но на длительном уровне это будет получение денег с трансфера. Но увы куда там нашим управленцам до такого додуматься

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > кузнецов артем 8 мая 2018, 15:39

      шляхтин да м???? ещё тот!
      ну на Корниле деньги не теряли братан и он любимец в Самаре во 1ых он достался нам бесплатно , во вторых ему урезали зп в двое и он остался в трудный момент с нами , его все любят и уважают)
      а вот когда всяких там Глебов берут которые сидят на лавке и получают зп, украинцев которые не выходят и покупают от 500к до ляма $ и т.д. тут я с тобой согласен полностью!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > h3LL1k 8 мая 2018, 16:31

      Я тебе так скажу нападающий самая дорогая позциция в футболе и держать там "бесплатного" возрастного игрока, перспектива которого завершение карьеры у вас в клубе это дико, для клуба у которого проблемы с деньгами, как у вашего.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > кузнецов артем 9 мая 2018, 17:13

      у нас главная проблема с руководством!
      остальное всё мелочи...
      ты сам себе противоречишь , прочитай что ты написал в 1ом комменте и во втором и найди отличия))))

      нападающий самая дорогая позиция в футболе ? что ты несёшь? :D
      Корнила играет и борется и без разницы сколько ему лет))) Ибрагимович?Буфон?Иньеста?)))
      Такие игроки как Корнила и идут в пример тому же Соболеву , я уверен помогает на своём опыте!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 мая 2018, 15:23

      Покупать игрочишек? А может, наладить тренировочный процесс надлежащим образом? Работу ДЮСШ? Роль то тренера высока. Уфа при Семаке и Уфа не при Семаке это разные команды. А игрочишки те же. Божевич, опять же. И место приличное занимает и матчи с неприличным счетом сдает. Всё получается у настоящего специалиста. А коли манекен у руля, то покупки игрочишек как то даже недоумение вызывают.

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