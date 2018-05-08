Президент «Крыльев Советов»: «Порой возникает желание уйти из этого проекта. Я не вижу перспектив»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что без увеличения бюджета самарцы так и будут курсировать между ФНЛ и РФПЛ. Также руководитель признался, что иногда у него возникают мысли об уходе из клуба.

– Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно.

– Каковы глобальные задачи в «Крыльях»?

– Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально.