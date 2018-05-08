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  • Президент «Крыльев Советов»: «Порой возникает желание уйти из этого проекта. Я не вижу перспектив»

Президент «Крыльев Советов»: «Порой возникает желание уйти из этого проекта. Я не вижу перспектив»

8 мая 2018, 14:31
19

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что без увеличения бюджета самарцы так и будут курсировать между ФНЛ и РФПЛ. Также руководитель признался, что иногда у него возникают мысли об уходе из клуба.

– Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно.

– Каковы глобальные задачи в «Крыльях»?

– Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (19)
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insider_retro
1525779622
Реальный расклад и перспективы очерчены со всей очевидностью...
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Тraumtanzеr
1525781101
Цибу в президенты
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Дедуктор
1525782233
Покупать игрочишек? А может, наладить тренировочный процесс надлежащим образом? Работу ДЮСШ? Роль то тренера высока. Уфа при Семаке и Уфа не при Семаке это разные команды. А игрочишки те же. Божевич, опять же. И место приличное занимает и матчи с неприличным счетом сдает. Всё получается у настоящего специалиста. А коли манекен у руля, то покупки игрочишек как то даже недоумение вызывают.
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кузнецов артем
1525782609
После таких интервью надо увольнять сразу. В основном составе Корниленко(34) Самодин(33) Ятченко(31) Таранов(31) Зотов(28) Ткачук(28) Гаджибеков (28) Конюхов(31) это все бесперспективные футболисты, их никуда не продашь и качества они нетого чтоб в премьер лиге играть, а потом когда они уйдут придется просить в бюджете деньги на их замену, потому что вы плохой управленец. Один положительный момент купили вот Соболева, хорошо вот на нем вы деньги и выручите с продажи. Вот благодаря таким убогим директорам клубов фнл у нас молодежка и теряется, потому что они ее не берут а предпочитают терять деньги с Корниленко, чем взять кого из перспективных молодых, пусть может первостепенный эффект будет ущерб результатам, но на длительном уровне это будет получение денег с трансфера. Но увы куда там нашим управленцам до такого додуматься
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h3LL1k
1525782637
Шляхтин спасибо тебе и желаю доброго пути ,все только рады будут что ты свалишь! привлечь инвестров нормальных и не п8888 бабло) Ткаченко вернутьв президенты и было бы гуд всё)
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bset
1525783014
Так привлеки инвестиции? Даже стадион построили в городе. Вот смотрю я на многих наших во главе клубов, лиг и федераций - ну как можно столько сидеть руководителем и ничего не изменить?
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Sviro
1525784226
Маленький бюджет - нет возможности воровать по-крупному!
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alp
1525787299
мне кажется, надо не вкладывать бабки в "более серьезных игроков" а в свою академию и тренеров + селекционную службу, которые будут копать таланты в стране или, например, в Африке и на продаже талантов построить финансирование клуба. И то, о чем говорит Дмитрий, и то, о чем говорю я - это огромные бабки, но в первом случае, это бабло вникуда, а в моем - это долгосрочное и, как модно сейчас говорить, устойчивое развитие.
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zigbert
1525801420
Перспектив конечно мало.
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Fan Loko mik
1526102870
Нет, такой президент не нужен Крыльям!!!! Гоните его в шею! Топовых игроков ему подавай, да денег из бюджета! И тогда по его словам "ОН БУДЕТ ЖИТЬ СПОКОЙНО"!!! ХАМЛО!!! Носом землю ты должен рыть за те бабки, которые получаешь, а не жить спокойно!!!
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