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    Мата: «Фергюсон – фундаментальная фигура в футбольном мире»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о том, как в команде переживают проблемы со здоровьем Алекса Фергюсона.

    «В команде все едины в пожелании здоровья Фергюсону. Он является уникальной и фундаментальной фигурой в футбольном мире последних десятилетий.

    К сожалению, я не имел чести работать под его руководством, но я знаю о его наследии в «МЮ». Его победный менталитет мы должны сохранять», – приводит слова Маты A Bola.

    Напомним, Фергюсон успешно перенес серьезную операцию. Сообщалось, что он находился в коме после кровоизлияния в мозг.

    Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 08:42
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