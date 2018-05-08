Мата: «Фергюсон – фундаментальная фигура в футбольном мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о том, как в команде переживают проблемы со здоровьем Алекса Фергюсона.

«В команде все едины в пожелании здоровья Фергюсону. Он является уникальной и фундаментальной фигурой в футбольном мире последних десятилетий.

К сожалению, я не имел чести работать под его руководством, но я знаю о его наследии в «МЮ». Его победный менталитет мы должны сохранять», – приводит слова Маты A Bola.

Напомним, Фергюсон успешно перенес серьезную операцию. Сообщалось, что он находился в коме после кровоизлияния в мозг.

Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир