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    Чалов: «Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал об осуществлении своей мечты после забитого хет-трика в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ.

    — У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились. «Арсенал» раскрылся, и мы смогли забить еще шесть раз.

    — У тебя сегодня целых три гола. Большое событие!

    — Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась.

    — Какой из всех трех — лучший?

    — Наверное, третий был самым запоминающимся.

    — Команду сегодня прорвало на голы…

    — Можно сказать и так. Готовились к «Арсеналу», полностью разобрали соперника, и это дало результат.

    — Осталась одна игра, с «Анжи». Как команда будет готовиться?

    — Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим.

    Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.05.2018 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 мая 2018, 12:06

      Молодчина!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 мая 2018, 11:02

      Да, побольше бы таких своих русских парней в каждую команду РФПЛ.
      И разговоров про увеличение лимита легионеров не было бы, нафиг они нужны, особенности за бабки, которые бестолково платит Зенит на трансферы

      0
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 мая 2018, 09:49

      По хорошему завидую таким командам как ЦСКА и Локомотив. У них подрастает очень талантливая молодежь, которая очень органично вливается в основной состав. Чалов, Головин, братья Миранчуки - талантище!!! И результат выдают исправно. А в Спартаке? Вроде и куча подающей надежды молодежи выпускается из Академии, но все они так и остаются в разряде сереньких середнячков, в итоге разбавляя другие клубы. Зуев, Мелкадзе, Давыдов... можно перечислять долго. Обидно как то за родной клуб!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > oyabun 7 мая 2018, 11:44

      полностью согласен, не умеют у нас доводить до ума молодых и не особо ими дорожат к сожалению.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2018, 09:05

      Фёдор, молодец! Отлично сыграл, так и продолжай. Вся команда отыграла,
      просто, отлично. Всех с победой!!!

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 мая 2018, 07:09

      Так держать! По игре догоняй Головина и будет тебе счастье!

      3
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