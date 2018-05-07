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  • Чалов: «Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась»

Чалов: «Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась»

7 мая 2018, 07:05
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал об осуществлении своей мечты после забитого хет-трика в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ.

— У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились. «Арсенал» раскрылся, и мы смогли забить еще шесть раз.

— У тебя сегодня целых три гола. Большое событие!

— Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась.

— Какой из всех трех — лучший?

— Наверное, третий был самым запоминающимся.

— Команду сегодня прорвало на голы…

— Можно сказать и так. Готовились к «Арсеналу», полностью разобрали соперника, и это дало результат.

— Осталась одна игра, с «Анжи». Как команда будет готовиться?

— Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим.

Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (6)
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Dominator777
1525666166
Так держать! По игре догоняй Головина и будет тебе счастье!
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vladimir-7
1525673134
Фёдор, молодец! Отлично сыграл, так и продолжай. Вся команда отыграла, просто, отлично. Всех с победой!!!
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oyabun
1525675772
По хорошему завидую таким командам как ЦСКА и Локомотив. У них подрастает очень талантливая молодежь, которая очень органично вливается в основной состав. Чалов, Головин, братья Миранчуки - талантище!!! И результат выдают исправно. А в Спартаке? Вроде и куча подающей надежды молодежи выпускается из Академии, но все они так и остаются в разряде сереньких середнячков, в итоге разбавляя другие клубы. Зуев, Мелкадзе, Давыдов... можно перечислять долго. Обидно как то за родной клуб!
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Артурка32
1525680153
Да, побольше бы таких своих русских парней в каждую команду РФПЛ. И разговоров про увеличение лимита легионеров не было бы, нафиг они нужны, особенности за бабки, которые бестолково платит Зенит на трансферы
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VeniaminS
1525683980
Молодчина!!!
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