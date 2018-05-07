Чалов: «Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал об осуществлении своей мечты после забитого хет-трика в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ.

— У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились. «Арсенал» раскрылся, и мы смогли забить еще шесть раз.

— У тебя сегодня целых три гола. Большое событие!

— Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась.

— Какой из всех трех — лучший?

— Наверное, третий был самым запоминающимся.

— Команду сегодня прорвало на голы…

— Можно сказать и так. Готовились к «Арсеналу», полностью разобрали соперника, и это дало результат.

— Осталась одна игра, с «Анжи». Как команда будет готовиться?

— Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим.

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