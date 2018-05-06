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    РФПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал», Чалов забил три гола

    В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле забил шесть безответных голов в ворота тульского «Арсенала».

    Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Федор Чалов.

    Благодаря этой победе армейцы набрали 55 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 20:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +448

      Paladius 8 мая 2018, 12:28

      Интересно, Дзюба против ЦСКА опу также рвал, как против Зенита?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:11

      Обухову рановато для таких матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 10:53

      это как??? это что вообще было то??? что с Тулой случилось, вроде всегда играют неплохо и к подобному предпосылок не было.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 мая 2018, 08:16

      Арсеналу похоже вернули 10 лимонов потраченных за игру дзюбы с Зенитом, вот жаба дзюбы обернулась для Арсенала позором.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2018, 05:19

      На мой взгляд армейцы,хоть я и не болею за них,более достойны выступить в ЛЧ этой осенью.Своей игрой они это однозначно доказали.Настораживает то,что Гиннер жилит деньги на покупку усиления.Оборона уже стара.Да и в другие линии по одному толковому свежему игроку нужно прикупить...Хотя Гончаренко и из того что есть выжимает по максимуму.Но надолго парней может и не хватить...

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 мая 2018, 01:54

      ЦСКА с очередным договорняком!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 мая 2018, 00:16

      ну что же - молодцы... а дальше...

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 мая 2018, 00:14

      Молодцы то молодцы - это сегодня, а что будет в следующем сезоне. Состав то Гинер обновлять не будет. И кто играть будет?

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 мая 2018, 00:08

      Арсенал уже в отпуске

      -2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 6 мая 2018, 22:49

      Молодцы ЦСКА!Желаю вам занять второе место.Гончаренко вдумчиво поэтапно строит команду.И удачи в ЛЧ.

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