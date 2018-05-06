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  • РФПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал», Чалов забил три гола

РФПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал», Чалов забил три гола

6 мая 2018, 20:50
33

В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле забил шесть безответных голов в ворота тульского «Арсенала».

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Федор Чалов.

Благодаря этой победе армейцы набрали 55 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Чалов Федор
Комментарии (33)
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DeStar
1525629079
да чалов разыгрался что-то. и даже муса забегал и начал забивать
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shurik45
1525629466
С ПОБЕДОЙ , товарищи армейцы!!! Вперед,ЦСКА!!!
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Татарин за ЦСКА
1525629965
Чалову огромнейший респект. Муса как в старые добрые времена заиграл. Саня Головин-гол конфетка просто. Витинье 2 голевые отдал,но мог и 3 сделать,если бы не зажмотился на Жамалетдинова. Акинфеева с очередным сухарем. Кучаеву здоровья. Фернандес как всегда за себя и за того парня сыграл. Всех армейцев с крупной победой.
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cska-62
1525630086
Феноменальная результативность! Шесть голевых моментов – шесть забитых мячей! Были, конечно, ещё два опасных момента у Мусы, когда у него не получились ни удары, ни передачи, однажды (уже во втором тайме!) Витиньо пожадничал, не отдав передачу на Жамалетдинова, но это были опасные, а не голевые моменты. Были во втором тайме и опасные дальние удары Набабкина и Витиньо, но со всеми тремя удачно справился молодой голкипер тульского «Арсенала». Дебют Обухова можно внести ему только в актив, ибо никакой его вины в пропущенных мячах нет. И он не расклеился от счёта на табло и провёл матч очень хорошо и достойно! Сценарий матча получился предсказуемым. Пропустив мяч в дебюте встреч, туляки раскрылись, оставив свободные зоны для мобильных и техничных армейцев. Хорош был в первом тайме Витиньо, на второй тайм его хватило. И опять проявилась жадность! Ну, и плюс фантастическая 100-процентная результативность. В этом сезоне у ЦСКА были матчи с большим числом голевых моментов, а результативность хромала! У туляков самым активным был Дзюба, но старания одного форварда к результату не привели. В последних матчах заметно разыгрался Чалов. Пусть об этом публично сказано и не будет, но мысль у Черчесова возникнет: «А кто полезнее будет на чемпионате мира – Дзюба или Чалов?». Место Смолова в сборной не обсуждается, если будет здоров, то лучшего форварда у нас сегодня нет. ЦСКА – с залуженной и качественной победой!
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BarStep
1525630472
Арсенальцев поздравляю с успешным возвращением на грешную Землю... P.S. Чалов приносит свои извинения за жесткую посадку..., так сказать по молодости не рассчитал... Умничка! (это от меня уже ему лично).
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BRO_football
1525630649
ЦСКА в погоне за вторым местом! Через неделю армейцам нужно так же уверенно сыграть с Анжи, а от бело-голубых ждём победы в матче с мясными. Кто в теме, #ЦВЕТНАСТРОЯНИЯКРАСНОСИНИЙ
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RamonCSKA
1525631632
Очень понравились в Головин и Чалов,лучшие среди лучших, оба сыграли как звезды футбола, один прекрано рулил игрой и сделал красивый гол+пас, а второй реализовал 3 из 3 как форвард мирового класса
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Almazovich
1525632191
Никакого договорняка! Надо играть, а не позориться! Это не вина ЦСКА, это проблема Арсенала. Могли бы уйти в глухую оборону - Арсенал это умеет.
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Dr Metal
1525632736
Федя мастер. Дай Бог ему прогресса и играть за ЦСКА долгие годы
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Муруал
1525636196
Молодцы ЦСКА!Желаю вам занять второе место.Гончаренко вдумчиво поэтапно строит команду.И удачи в ЛЧ.
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