РФПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал», Чалов забил три гола

В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле забил шесть безответных голов в ворота тульского «Арсенала».

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Федор Чалов.

Благодаря этой победе армейцы набрали 55 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

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