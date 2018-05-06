Космонавт Кононенко: «Играем в футбол на МКС. Почти весь наш отряд – футбольные болельщики»

Космонавт Олег Кононенко поделился мнением о стадионе «Самара-Арена», а также рассказал об игре в футбол на МКС.

«Я присутствовал на разных этапах строительства арены. Сейчас стало модно к месту и не к месту употреблять слово «космос». Думаю, что в данном случае очень уместно сказать, что «Самара-Арена» – это космос. Находясь на земле, трудно оценить полноценную форму стадиона, но на снимках с воздуха в интернете, арена и ее чаша действительно напоминают приземлившуюся тарелку. Когда я приезжал сюда на ранних этапах, возведение арены походило на строительство космодрома. Масштабы проделанной работы поражают. Надеюсь, уровень игры «Крыльев Советов» будет соответствовать уровню стадиона.

У космонавтов есть своя футбольная команда, мы выступаем в различных первенствах, товарищеских матчах. Но если космонавт готовится к полету, то, конечно, в футбол не играет, потому что это травмоопасный вид спорта. На МКС иногда привозим специальные футбольные мячи, имитаторы. Но играем очень аккуратно, чтобы внутри станции ничего не разнести. А так почти весь наш отряд – футбольные болельщики.

Активно следим за чемпионатом России по футболу, обсуждаем, даже в космосе у нас есть возможность следить за развитием событий, хоть и не всегда в прямой трансляции», – сказал Коненко.

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