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  • Чалов: «Матч с «Арсеналом»? У туляков появился Дзюба. Нам точно не будет легко»

Чалов: «Матч с «Арсеналом»? У туляков появился Дзюба. Нам точно не будет легко»

6 мая 2018, 14:51
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«Арсенал» идет очень хорошо. Я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с «Зенитом» — 3:3.

В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.

А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо. Но весь негатив, все, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут», – сказал Чалов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Дзюба Артем Чалов Федор
Комментарии (10)
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ruded
1525608674
на тонкого..
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insider_retro
1525608994
Федя, не очкуй!.. Ветераны помогут сзади, главное впереди что-нибудь исполнить!..))
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Eds
1525609665
Вам и с Расичем было бы нелегко. Не пошла у него игра в начале сезона... А так, нет лёгких команд в чемпионате....
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neofizer
1525610347
побеждать!
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Сармат Ростов
1525614885
Арсенал на ходу. Вполне может дать бой любому , хоть и в гостях. Посмотрим, будет интересно!!!
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Полная Канистра
1525616554
точно будет не легко Дзюба очень опасен Везде цепляется и падает
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пряник929
1525616804
Держите его втроем, тогда может еще кто то из Арсенала накидает пару, тройку голов... или Ткачев по новой традиции отличится в игре со своим клубом....
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Aldo.CSKA
1525625255
а Федька-то уже в первом тайме хет трик забабахал)
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