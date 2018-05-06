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    Чалов: «Матч с «Арсеналом»? У туляков появился Дзюба. Нам точно не будет легко»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Арсенала».

    «Арсенал» идет очень хорошо. Я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с «Зенитом» — 3:3.

    В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.

    А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо. Но весь негатив, все, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут», – сказал Чалов.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.05.2018 14:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 6 мая 2018, 19:47

      а Федька-то уже в первом тайме хет трик забабахал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 мая 2018, 17:26

      Держите его втроем, тогда может еще кто то из Арсенала накидает пару, тройку голов... или Ткачев по новой традиции отличится в игре со своим клубом....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 мая 2018, 17:22

      точно будет не легко Дзюба очень опасен Везде цепляется и падает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 мая 2018, 16:54

      Арсенал на ходу. Вполне может дать бой любому , хоть и в гостях. Посмотрим, будет интересно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 мая 2018, 15:39

      побеждать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 6 мая 2018, 15:27

      Вам и с Расичем было бы нелегко. Не пошла у него игра в начале сезона... А так, нет лёгких команд в чемпионате....

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 15:16

      Федя, не очкуй!.. Ветераны помогут сзади, главное впереди что-нибудь исполнить!..))

      6
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      Рейтинг: +1320

      ruded 6 мая 2018, 15:11

      на тонкого..

      0
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