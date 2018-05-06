Чалов: «Матч с «Арсеналом»? У туляков появился Дзюба. Нам точно не будет легко»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«Арсенал» идет очень хорошо. Я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с «Зенитом» — 3:3.

В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.

А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо. Но весь негатив, все, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут», – сказал Чалов.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.