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    Тарасов: «Ничья с «Зенитом» была бы как поражение»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.

    Напомним, что железнодорожники обеспечили себе первое место после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

    «В голове сидело, что ничья сегодня будет как поражение. Спасибо команде, которая сделала то, что и должна была. Мы победили на своем стадионе.

    Спасибо болельщикам, которые в нас верили. Все последние матчи мы полностью отдавались игре, но не могли реализовать моменты. Сегодня Эдер забил победный гол», — заявил Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.05.2018 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 6 мая 2018, 13:48

      Ну что вы Дима, от сценария не отступаем ни на шаг.Все идет пока по графику Локомотива...Следущая остановка ВЫЛЕЗАЙ!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:14

      Спасибо Дима)Всё заслуженно)Мы чемпионы и это круто)

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