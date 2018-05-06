Тарасов: «Ничья с «Зенитом» была бы как поражение»

Ну что вы Дима, от сценария не отступаем ни на шаг.Все идет пока по графику Локомотива...Следущая остановка ВЫЛЕЗАЙ!
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.
Напомним, что железнодорожники обеспечили себе первое место после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ.
«В голове сидело, что ничья сегодня будет как поражение. Спасибо команде, которая сделала то, что и должна была. Мы победили на своем стадионе.
Спасибо болельщикам, которые в нас верили. Все последние матчи мы полностью отдавались игре, но не могли реализовать моменты. Сегодня Эдер забил победный гол», — заявил Тарасов.