Тарасов: «Ничья с «Зенитом» была бы как поражение»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.

Напомним, что железнодорожники обеспечили себе первое место после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

«В голове сидело, что ничья сегодня будет как поражение. Спасибо команде, которая сделала то, что и должна была. Мы победили на своем стадионе.

Спасибо болельщикам, которые в нас верили. Все последние матчи мы полностью отдавались игре, но не могли реализовать моменты. Сегодня Эдер забил победный гол», — заявил Тарасов.