Уткин назвал предателем бывшего тренера «Спартака» Пилипчука

Известный футбольный комментатор Василий Уткин подверг критике тренера Романа Пилипчука. Напомним, что украинский специалист ранее покинул штаб «Спартака».

«С Романом Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек – предатель. Предал он совсем не обязательно силы света и добра, это звучное слово нужно воспринимать в данном случае в чисто профессиональном аспекте. Пилипчук работал в команде, был ее частью.

Профессионализм заключается в том, чтобы, гордясь своим вкладом, уважать целое. Ну да, возможно, тебя недооценивали, не исключено, что ты обижен, а уж попробовать себя в самостоятельной работе вообще святое дело.

Так прекрасно! Заканчивается сезон – осталось десять дней – и начинай. Ни одна из амбициозных задач не пострадает.

Ну, а если тренер команды, спотыкающейся на финише сложного сезона, балансирующей на грани решения практической задачи: попасть в Лигу чемпионов; делает заявление об уходе, не сообразуясь с интересами команды, – а они только в буквальном и кропотливом соблюдении собственных обязанностей могут заключаться – что ж, ты кидала.

Человеку, которому без малого полтос, в мире командной игры живущему более тридцати лет, это не может быть не ясно», – сообщил Уткин на сайте johndonne.ru.

Из «Спартака» уходит важный тренер. Это странно