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    Уткин назвал предателем бывшего тренера «Спартака» Пилипчука

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин подверг критике тренера Романа Пилипчука. Напомним, что украинский специалист ранее покинул штаб «Спартака».

    «С Романом Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек – предатель. Предал он совсем не обязательно силы света и добра, это звучное слово нужно воспринимать в данном случае в чисто профессиональном аспекте. Пилипчук работал в команде, был ее частью.

    Профессионализм заключается в том, чтобы, гордясь своим вкладом, уважать целое. Ну да, возможно, тебя недооценивали, не исключено, что ты обижен, а уж попробовать себя в самостоятельной работе вообще святое дело.

    Так прекрасно! Заканчивается сезон – осталось десять дней – и начинай. Ни одна из амбициозных задач не пострадает.

    Ну, а если тренер команды, спотыкающейся на финише сложного сезона, балансирующей на грани решения практической задачи: попасть в Лигу чемпионов; делает заявление об уходе, не сообразуясь с интересами команды, – а они только в буквальном и кропотливом соблюдении собственных обязанностей могут заключаться – что ж, ты кидала.

    Человеку, которому без малого полтос, в мире командной игры живущему более тридцати лет, это не может быть не ясно», – сообщил Уткин на сайте johndonne.ru.

    Из «Спартака» уходит важный тренер. Это странно

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 08:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:15

      Если и был какой то конфликт в команде - поступил непорядочно по отношению к Спартаку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2018, 19:38

      думаю,что у него личные проблемы,связанные с известными событиями(смерть дочери)...((( уткин всегда очень резок и лепит,не вдаваясь в подробности...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 мая 2018, 18:06

      Нормально всё.Пилипчук на выход.Комбаров на выход.Глушаку время на обдумывания.Судя по всему ещё вчера понял, что поспешил со своим демаршем.По крайней мере был удивлён явно как команда заиграла без него.Незаменимых нет.Пусть на ус намотает.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 6 мая 2018, 16:10

      Пилипчук всё правильно сделал. Хлопнул дверью, нагадил под дверью. Сбил с понталыку глуповатых Глушака с Комбаром. Кризис на финише сезона устроил.
      Но поступок в итоге сделал правильный. Поблагодарил ... Аленичева.
      Теперь любой вменяемый работодатель скажет: Пилипчук? Не-е, такое д...мо не надо.
      Однако на Украйне Пилипчук найдет способ подачи более выгодной версии. Еще и награду от хохлобандеровщины получит. Но - невеликую. Не удалось ему Спартака мимо ЛЧ прокинуть. Поспешил чутка мужик.

      4
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 мая 2018, 15:07

      Уткин на диету сел - здравые вещи говорить начал?!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 мая 2018, 13:52

      Достоверно неизвестно по какой причине ушёл Р.Пилипчук из Спартака,
      может быть ему предложил покинуть команду гл.тренер, а может быть
      какие-то семейные неотложные дела. Вот если бы сам Р.Пилипчук
      высказал причину своего ухода, вот тогда можно было обсудить, а так
      только предположения и поэтому, нельзя называть его предателем. ИМХО.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 6 мая 2018, 18:58

      Володь, достоверной инфы не будет.А следующий шаг будет по устранению Комбарова из команды.И кстати замена его уже известна.Внимательно смотри последний матч с Динамо.Она там играет.

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 7 мая 2018, 08:34

      Возможно. Посмотрим игру с Динамо.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 мая 2018, 13:00

      Ну вот, началось! Оказывается вся причина в том, что человек - украинец. Теперь остаётся только списать проигрыш "Спартаком" чемпионства на "происки жидо-бандеровской хунты" (С). Бред!

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 мая 2018, 12:50

      Грамотно и по делу.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 мая 2018, 12:32

      Уткин красавчег!! все верно написал..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 11:36

      вот полностью соглашусь с Василием, очень странно выглядит решение уйти за два тура до конца, даже если были какие-то неувязки все равно нужно быть с командой до конца в ответственный момент а после уж сказать свое решение и все бы выглядело порядочно.

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