Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин назвал предателем бывшего тренера «Спартака» Пилипчука

Уткин назвал предателем бывшего тренера «Спартака» Пилипчука

6 мая 2018, 08:27
27

Известный футбольный комментатор Василий Уткин подверг критике тренера Романа Пилипчука. Напомним, что украинский специалист ранее покинул штаб «Спартака».

«С Романом Пилипчуком как раз все ясно. Этот человек – предатель. Предал он совсем не обязательно силы света и добра, это звучное слово нужно воспринимать в данном случае в чисто профессиональном аспекте. Пилипчук работал в команде, был ее частью.

Профессионализм заключается в том, чтобы, гордясь своим вкладом, уважать целое. Ну да, возможно, тебя недооценивали, не исключено, что ты обижен, а уж попробовать себя в самостоятельной работе вообще святое дело.

Так прекрасно! Заканчивается сезон – осталось десять дней – и начинай. Ни одна из амбициозных задач не пострадает.

Ну, а если тренер команды, спотыкающейся на финише сложного сезона, балансирующей на грани решения практической задачи: попасть в Лигу чемпионов; делает заявление об уходе, не сообразуясь с интересами команды, – а они только в буквальном и кропотливом соблюдении собственных обязанностей могут заключаться – что ж, ты кидала.

Человеку, которому без малого полтос, в мире командной игры живущему более тридцати лет, это не может быть не ясно», – сообщил Уткин на сайте johndonne.ru.

Из «Спартака» уходит важный тренер. Это странно

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман Уткин Василий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Flame2045
1525585111
да ни какой он не предатель-просто внутренние разборки,говна не поделили!
Ответить
Боцман59rus
1525587277
в часы просветления, василий способен генерировать адекватные мысли и воплощать их в слова и предложения, обходясь при этом без оскорблений и донного юмора, уровня гениталий, в конце концов глупым человеком его очень сложно назвать, скорее заносчивым, высокомерным и обидчивым ... пилипчук - ПРЕДАТЕЛЬ, не обсуждается.))) - своим поступком, за два тура до окончания чемпионата, целенаправленно действовал на максимально допустимый резонанс в обществе и СМИ : смотрите мол меня обидели и недооценили" - НО ПРОСЧИТАЛСЯ, благодаря спокойной и адекватной реакции руководства и гл. тренера, а панибратские отношения и заигрывания с российским костяком спартака, за спиной у карреры, с целью получения поддержки, у некоторых глуповатых игроков - откровенный саботаж, который стоил команде больших потерь в концовке чемпионата, я надеюсь потенциальные работодатели учтут все риски, связанные с возможностью заключения трудового договора с этим человеком и обойдут эти грабли стороной ... заканчивая мысль, хотелось бы напомнить, некоторым, особо поверившим в себя товарищам - любитЕ СпартаК в себе, не наоборот, а людям не берущим в расчет такие принципы, не место в нашей команде.)))
Ответить
nik55
1525587963
урод---бросить команду за 2 тура---отработай до окончания сезона и потом уходи---одно слово ч-о
Ответить
Ruryu
1525588445
Предатель-не предатель,дело частное.. но,смысл ухода,за 2 тура до кончания чемпа,кроме как PR акцией,не назовёшь.. все-таки показушность,в нашем государстве,не вытравится никогда,наверное...
Ответить
_Marqella_
1525589959
Что ещё можно было ожидать от хохла...
Ответить
СашкаГуров
1525592767
уткин ****** неудачник
Ответить
OfaZavr
1525595782
вот полностью соглашусь с Василием, очень странно выглядит решение уйти за два тура до конца, даже если были какие-то неувязки все равно нужно быть с командой до конца в ответственный момент а после уж сказать свое решение и все бы выглядело порядочно.
Ответить
multiscan
1525600821
Ну вот, началось! Оказывается вся причина в том, что человек - украинец. Теперь остаётся только списать проигрыш "Спартаком" чемпионства на "происки жидо-бандеровской хунты" (С). Бред!
Ответить
Дедуктор
1525612230
Пилипчук всё правильно сделал. Хлопнул дверью, нагадил под дверью. Сбил с понталыку глуповатых Глушака с Комбаром. Кризис на финише сезона устроил. Но поступок в итоге сделал правильный. Поблагодарил ... Аленичева. Теперь любой вменяемый работодатель скажет: Пилипчук? Не-е, такое д...мо не надо. Однако на Украйне Пилипчук найдет способ подачи более выгодной версии. Еще и награду от хохлобандеровщины получит. Но - невеликую. Не удалось ему Спартака мимо ЛЧ прокинуть. Поспешил чутка мужик.
Ответить
Мары
1525619199
Нормально всё.Пилипчук на выход.Комбаров на выход.Глушаку время на обдумывания.Судя по всему ещё вчера понял, что поспешил со своим демаршем.По крайней мере был удивлён явно как команда заиграла без него.Незаменимых нет.Пусть на ус намотает.
Ответить
Главные новости
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
24
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+