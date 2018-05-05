Из «Спартака» уходит важный тренер. Это странно

Он даже не поблагодарил Карреру.

Что происходит?

Все началось еще перед игрой с «Амкаром». Роман Пилипчук – один из ассистентов Массимо Карреры в «Спартаке». Его странным образом не обнаружили вместе с командой в Перми, но Каррера буднично замял ситуацию. «Мой помощник поехал сегодня смотреть матч «Ростова». Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы он вживую посмотрел нашего следующего соперника. Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все», – рассказал главный тренер «Спартака».

После возвращения Пилипчука ситуация неожиданно получила развитие. Через прессу он объявил, что уходит из «Спартака». Якобы решение о самостоятельной работе у тренера назревало давно. «Спорт-Экспресс» утверждал, что Пилипчук сообщил свои мысли в личном разговоре с Массимо Каррерой. Как оказалось потом, сам итальянец узнал об уходе своего помощника через прессу. В собственном заявлении Пилипчук поблагодарил Федуна, Родионова, Жиркова, Измайлова, Аленичева и Лексакова. Но ни слова не сказал про Массимо Карреру. Это удивительно, потому что Пилипчук был с Каррерой все время его работы в «Спартаке».

Как Пилипчук появился в «Спартаке»?

До 2016 года у Романа Пилипчука уже была насыщенная тренерская карьера. Например, он работал тренером в «Шиннике», потом сам возглавлял молдавскую «Дачию». Были в списке рабочих мест и московское «Динамо», и сборная Таджикистана. В «Спартак» Пилипчука позвал Дмитрий Аленичев, которого почти тут же уволили. Каррера не стал делать революцию и оставил ассистента рядом с собой.

Со «Спартаком» Пилипчук в предыдущем сезоне взял чемпионство. Ужасный случай произошел с его семьей в июле 2017 года. У Пилипчука неожиданно умерла 23-летняя дочь Мария. Перед матчем с «Краснодаром» Роман не сдержался и заплакал, а Каррера посвятил ему итоговую победу. Поддержали Пилипчука и болельщики «Спартака», сделавшие в его честь баннер и пять минут тишины.

twit text — Фратрия (@fratria) 23 июля 2017 г.

Не так давно о Пилипчуке вспомнили уже по другому поводу. Промес проиграл ему спор и прокатился по мокрой траве с рюкзаком на плечах. Оказалось, что Пилипчуку нужно было с первой попытки попасть в перекладину ударом с линии штрафной.

Почему его уход важен?

В «Спартаке» происходят странные вещи. Все чаще говорят о конфликте Карреры и Глушакова, но что-то закулисное существует и в ситуации с Пилипчуком. Бывший водитель автобуса «Спартака» утверждал, что клуб не завоевал бы золото без Пилипчука. Луис Адриано рассказал, что вообще ничего не намекало на решение Пилипчука покинуть «Спартак». Он уходит через прессу, а не с заявлением клуба. Сам «Спартак» сейчас хочет отстранить помощника Карреры от оставшихся игр, потому что тот нарушил корпоративную этику. Для «Спартака» все это происходит в неподходящий момент. Сейчас команда может или скакнуть на первое место, или вообще опуститься на границу тройки. Разборки в тренерском штабе точно не пройдут без следов.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство