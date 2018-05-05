Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Из «Спартака» уходит важный тренер. Это странно


    2.8
    Голосов: 10
    05.05.2018 07:40
    Он даже не поблагодарил Карреру.

    Что происходит?

    Все началось еще перед игрой с «Амкаром». Роман Пилипчук – один из ассистентов Массимо Карреры в «Спартаке». Его странным образом не обнаружили вместе с командой в Перми, но Каррера буднично замял ситуацию. «Мой помощник поехал сегодня смотреть матч «Ростова». Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы он вживую посмотрел нашего следующего соперника. Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все», – рассказал главный тренер «Спартака».

    После возвращения Пилипчука ситуация неожиданно получила развитие. Через прессу он объявил, что уходит из «Спартака». Якобы решение о самостоятельной работе у тренера назревало давно. «Спорт-Экспресс» утверждал, что Пилипчук сообщил свои мысли в личном разговоре с Массимо Каррерой. Как оказалось потом, сам итальянец узнал об уходе своего помощника через прессу. В собственном заявлении Пилипчук поблагодарил Федуна, Родионова, Жиркова, Измайлова, Аленичева и Лексакова. Но ни слова не сказал про Массимо Карреру. Это удивительно, потому что Пилипчук был с Каррерой все время его работы в «Спартаке».

    Как Пилипчук появился в «Спартаке»?

    До 2016 года у Романа Пилипчука уже была насыщенная тренерская карьера. Например, он работал тренером в «Шиннике», потом сам возглавлял молдавскую «Дачию». Были в списке рабочих мест и московское «Динамо», и сборная Таджикистана. В «Спартак» Пилипчука позвал Дмитрий Аленичев, которого почти тут же уволили. Каррера не стал делать революцию и оставил ассистента рядом с собой.

    Со «Спартаком» Пилипчук в предыдущем сезоне взял чемпионство. Ужасный случай произошел с его семьей в июле 2017 года. У Пилипчука неожиданно умерла 23-летняя дочь Мария. Перед матчем с «Краснодаром» Роман не сдержался и заплакал, а Каррера посвятил ему итоговую победу. Поддержали Пилипчука и болельщики «Спартака», сделавшие в его честь баннер и пять минут тишины.

    Не так давно о Пилипчуке вспомнили уже по другому поводу. Промес проиграл ему спор и прокатился по мокрой траве с рюкзаком на плечах. Оказалось, что Пилипчуку нужно было с первой попытки попасть в перекладину ударом с линии штрафной.

    Почему его уход важен?

    В «Спартаке» происходят странные вещи. Все чаще говорят о конфликте Карреры и Глушакова, но что-то закулисное существует и в ситуации с Пилипчуком. Бывший водитель автобуса «Спартака» утверждал, что клуб не завоевал бы золото без Пилипчука. Луис Адриано рассказал, что вообще ничего не намекало на решение Пилипчука покинуть «Спартак». Он уходит через прессу, а не с заявлением клуба. Сам «Спартак» сейчас хочет отстранить помощника Карреры от оставшихся игр, потому что тот нарушил корпоративную этику. Для «Спартака» все это происходит в неподходящий момент. Сейчас команда может или скакнуть на первое место, или вообще опуститься на границу тройки. Разборки в тренерском штабе точно не пройдут без следов.

    Почему «Спартак» проиграл чемпионство

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10458

      ivany4 6 мая 2018, 15:11

      Яркий пример, как из мухи "журналисты" раздувают слона.
      Незаменимых людей нет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 5 мая 2018, 18:12

      Что вы хотите от хохла обоссанного

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 мая 2018, 16:02

      водитель автобуса... какие то слухи.. ниче конкретного, фактов нет.. желтая пресса прям

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 мая 2018, 14:16

      Ох, же и ...удак этот Пилипчук. Он, видимо, полагал что так нагадил Каррере. А ведь нагадил сам себе в штаны. Показал себя в цвете. Истинном. Ну, в натуре ...удак.
      Какой вменяемый клуб теперь такое ...мо себе в штат возьмет? Пущай в водители автобуса идет. Если права имеет. Соответствующие.
      А Глушаку надо пинка под зад дать. Это императив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 5 мая 2018, 14:03

      "Бывший водитель автобуса «Спартака» утверждал, что клуб не завоевал бы золото без Пилипчука", что за бред несет автор, на любом производстве самый главный это сантехник !!!! без него вы ничто, не напиться воды не ......... ))).

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 мая 2018, 12:51

      С пол года назад, писал, что успех Спартака связан с Пелипчуком. Самому интересно,как будет играть команда без него.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 мая 2018, 12:41

      Титаник тонет к лету еще процентов 50 сбежит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 5 мая 2018, 12:04

      Не выносят просто сор из избы. В клубе все всё точно знают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 мая 2018, 10:49

      Для людей, не сведущих во внутренней кухни Спартака, фамилия Пилипчук, его должность и его значимость в успехах клуба стало откровенной новостью после вброса о его отсутствии в Перьми... Это о много говорит, особенно о его значимости... Хотя я могу и ошибаться..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 5 мая 2018, 10:40

      "...Бывший водитель автобуса «Спартака» утверждал...". надо же гигант футбольного цеха и эксперт мирового уровня...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11