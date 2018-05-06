Промес: «Наш настоящий капитан – Глушаков. Он привел «Спартак» к чемпионству»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал своего партнера по команде Дениса Глушакова.

Напомним, что россиянин пропустил несколько матчей из-за травмы. Капитанская повязка в его отсутствие была передана Промесу.

«Кто выбрал меня капитаном? Ух, я, на самом деле, не знаю. Я всегда стараюсь вести команду за собой, вне зависимости от того, есть у меня повязка или нет. Мы выиграли два матча с моим капитанством – хорошая традиция.

Наш настоящий капитан Глушаков. Мы уважаем его, он привел нас к чемпионству. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Конечно, мне не хватает его на поле. У него есть качества, которые помогают команде. Надеюсь, вскоре он вернется в состав», – сказал Промес.