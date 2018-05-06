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    Промес: «Наш настоящий капитан – Глушаков. Он привел «Спартак» к чемпионству»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал своего партнера по команде Дениса Глушакова.

    Напомним, что россиянин пропустил несколько матчей из-за травмы. Капитанская повязка в его отсутствие была передана Промесу.

    «Кто выбрал меня капитаном? Ух, я, на самом деле, не знаю. Я всегда стараюсь вести команду за собой, вне зависимости от того, есть у меня повязка или нет. Мы выиграли два матча с моим капитанством – хорошая традиция.

    Наш настоящий капитан Глушаков. Мы уважаем его, он привел нас к чемпионству. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Конечно, мне не хватает его на поле. У него есть качества, которые помогают команде. Надеюсь, вскоре он вернется в состав», – сказал Промес.

    Источник: Sport24

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    06.05.2018 07:40
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:02

      Глушаков лидер команды и пусть эта небольшая заминка,только подхлестнет и придаст ему уверенности в своих силах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 мая 2018, 18:17

      Боюсь, что после случившегося, Массимо больше не доверит капитанскую повязку Денису.Если Промес останется ещё на один сезон, повязка точно его.И дело не в пенальти, который он не забил, а совсем в другом.Надеюсь он теперь понял, что команда и без него способна играть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 11:31

      мы конечно помним все заслуги и благодарны за это, надеюсь наш кэп еще вернет себе былую форму и все будет хорошо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:23

      У всех бывают падения. У нас в чемпионате нет Атлетико и Барселоны!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 мая 2018, 10:01

      молодец промес

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 мая 2018, 09:57

      ну так-то да, только без него и митяя два матча выиграли всухую

      5
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 6 мая 2018, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дэнчик??? Это тот ушлёпок, который полуфинал кубка просрал??? Пусть он член мой дагестанский пососёт, а не капитанит...

      -7
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 08:34

      ....дениска борется за хороший микроклимат в коллективе, он молодец! правда, по игре немного сдал...но его связка в центре с зобниным, по прежнему самая перспективная для сборной!

      5
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