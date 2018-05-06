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  • Промес: «Наш настоящий капитан – Глушаков. Он привел «Спартак» к чемпионству»

Промес: «Наш настоящий капитан – Глушаков. Он привел «Спартак» к чемпионству»

6 мая 2018, 07:40
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал своего партнера по команде Дениса Глушакова.

Напомним, что россиянин пропустил несколько матчей из-за травмы. Капитанская повязка в его отсутствие была передана Промесу.

«Кто выбрал меня капитаном? Ух, я, на самом деле, не знаю. Я всегда стараюсь вести команду за собой, вне зависимости от того, есть у меня повязка или нет. Мы выиграли два матча с моим капитанством – хорошая традиция.

Наш настоящий капитан Глушаков. Мы уважаем его, он привел нас к чемпионству. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Конечно, мне не хватает его на поле. У него есть качества, которые помогают команде. Надеюсь, вскоре он вернется в состав», – сказал Промес.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Промес Квинси
Комментарии (8)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525584851
....дениска борется за хороший микроклимат в коллективе, он молодец! правда, по игре немного сдал...но его связка в центре с зобниным, по прежнему самая перспективная для сборной!
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Чоткий
1525587652
Дэнчик??? Это тот ушлёпок, который полуфинал кубка просрал??? Пусть он член мой дагестанский пососёт, а не капитанит...
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piligrim1986
1525589841
ну так-то да, только без него и митяя два матча выиграли всухую
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Igor Belousov
1525590063
молодец промес
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Федя Кабак
1525591406
У всех бывают падения. У нас в чемпионате нет Атлетико и Барселоны!
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OfaZavr
1525595485
мы конечно помним все заслуги и благодарны за это, надеюсь наш кэп еще вернет себе былую форму и все будет хорошо.
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Мары
1525619869
Боюсь, что после случившегося, Массимо больше не доверит капитанскую повязку Денису.Если Промес останется ещё на один сезон, повязка точно его.И дело не в пенальти, который он не забил, а совсем в другом.Надеюсь он теперь понял, что команда и без него способна играть.
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zigbert
1525680166
Глушаков лидер команды и пусть эта небольшая заминка,только подхлестнет и придаст ему уверенности в своих силах.
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