Смородская: «Звонить Семину с поздравлениями не буду. У нас не те отношения»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила московскую команду с победой в чемпионате России. При этом Смородская отметила, что не собирается звонить с поздравлениями главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

– Поздравите его с чемпионством?

– А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

– Имел в виду, лично его поздравите?

– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво