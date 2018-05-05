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    Смородская: «Звонить Семину с поздравлениями не буду. У нас не те отношения»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила московскую команду с победой в чемпионате России. При этом Смородская отметила, что не собирается звонить с поздравлениями главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

    – Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

    – Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

    – Поздравите его с чемпионством?

    – А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

    – Имел в виду, лично его поздравите?

    – Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 19:35
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 мая 2018, 08:16

      Пятая нога и колонна.Она и в кремле бы была в почёте.Там такие же смородские засели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 6 мая 2018, 05:04

      Что вообще она делала в футболе до сих пор не понятно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2018, 03:23

      И это сказало некогда первое лицо клуба, что-же, всё ясно с вами, неуважаемая вы наша

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 мая 2018, 02:24

      Зависть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 мая 2018, 02:04

      Зачем портить праздник вонючим нафталином? Грех глупой бабе сейчас не поздравить Шпалыча - уважаемый мужик, отличный специалист, великолепный результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 00:36

      Зачем что то о ней писать ? Это ужас нашего футбола , Смо это зло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 5 мая 2018, 22:53

      да кто ты такая

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:15

      ОВЦА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 мая 2018, 21:46

      Тупая бабища!!! Слава богу, что её президентство уже в прошлом!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 мая 2018, 21:43

      ТП

      0
      Ответить
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