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  • Смородская: «Звонить Семину с поздравлениями не буду. У нас не те отношения»

Смородская: «Звонить Семину с поздравлениями не буду. У нас не те отношения»

5 мая 2018, 19:35
27

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила московскую команду с победой в чемпионате России. При этом Смородская отметила, что не собирается звонить с поздравлениями главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

– Поздравите его с чемпионством?

– А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

– Имел в виду, лично его поздравите?

– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (27)
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cska-62
1525538809
Как гласит русская поговорка: "Баба с возу - кобыле легче!". Так и тут: "Баба с возу - "Локомотиву" - золото!". :-)))
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mihail200606
1525538916
ой,на х... ты ему нужна... исчезни.. толку много с тебя было?
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rammax fcsm
1525539149
собирала в огороде мать красную смородину ну, не хочешь поздравлять, так иди в пиз.у, жирная уродина
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Fancyfall
1525539346
овца, могла бы и позвонить. номер то есть по-любэ
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kazak161
1525539578
Могла бы и поздравить,но видимо высокомерие превыше всего!
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artem 81
1525539873
Настоящий тренер Советских времен. Нахер на всяких иностранцев тратить миллионы. С победой Палыч ты настоящий тренер- ты крутой!!!!!!!!!!!!!!!
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dinar7777dinar
1525541173
смородская кому ты нужна? жиробаза ! о тебе уже забыл локо как о ужасном прошлом !
Ответить
ljrljr0505
1525541576
Палыч великий - а ты??? просто ноль...
Ответить
Fan Loko mik
1525545961
Тупая бабища!!! Слава богу, что её президентство уже в прошлом!!!
Ответить
трениришко
1525550018
да кто ты такая
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