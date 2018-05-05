Смородская: «Звонить Семину с поздравлениями не буду. У нас не те отношения»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поздравила московскую команду с победой в чемпионате России. При этом Смородская отметила, что не собирается звонить с поздравлениями главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.
– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?
– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.
– Поздравите его с чемпионством?
– А что я сейчас делаю? Я поздравляю.
– Имел в виду, лично его поздравите?
– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.
«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво
Источник: «Спорт-Экспресс»