Алькантара хочет вернуться в «Барселону». Каталонцы не готовы платить за хавбека 60 миллионов

Цена за него адекватная по нынешним меркам, но он всё-такие не лучший вариант для Барселоны, да и бюджет у клуба не резиновый, шейхов у нас нет. В своё время пускай Барса и согласилась его отпустить, ну так и сам Тьяго не проявил желания остаться. Раз ушёл, так ушёл. Он свое решение принял, а теперь он Барсе уже не нужен.
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара мечтает вернуться в «Барселону», но каталонцы не заинтересованы в его приобретении.
27-летний футболист покинул «Камп Ноу» в 2013 году, перебравшись в мюнхенскую команду, которую в то время возглавлял экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола.
По информации источника, в прошлом году испанец встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить трансфер. Тем не менее «блауграна» теперь не желает платить требуемые за хавбека 50-60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Алькантара провел 29 матчей, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.