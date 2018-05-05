Алькантара хочет вернуться в «Барселону». Каталонцы не готовы платить за хавбека 60 миллионов

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара мечтает вернуться в «Барселону», но каталонцы не заинтересованы в его приобретении.

27-летний футболист покинул «Камп Ноу» в 2013 году, перебравшись в мюнхенскую команду, которую в то время возглавлял экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола.

По информации источника, в прошлом году испанец встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить трансфер. Тем не менее «блауграна» теперь не желает платить требуемые за хавбека 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькантара провел 29 матчей, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.