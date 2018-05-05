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  • Алькантара хочет вернуться в «Барселону». Каталонцы не готовы платить за хавбека 60 миллионов

Алькантара хочет вернуться в «Барселону». Каталонцы не готовы платить за хавбека 60 миллионов

5 мая 2018, 17:36
2

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара мечтает вернуться в «Барселону», но каталонцы не заинтересованы в его приобретении.

27-летний футболист покинул «Камп Ноу» в 2013 году, перебравшись в мюнхенскую команду, которую в то время возглавлял экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола.

По информации источника, в прошлом году испанец встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить трансфер. Тем не менее «блауграна» теперь не желает платить требуемые за хавбека 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькантара провел 29 матчей, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Бавария Алькантара Тиаго
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1525542164
ну не знай ! Лучше эриксона бы брали ! да и в баварии алькантара играет отлично !
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Cules2013
1525592636
Цена за него адекватная по нынешним меркам, но он всё-такие не лучший вариант для Барселоны, да и бюджет у клуба не резиновый, шейхов у нас нет. В своё время пускай Барса и согласилась его отпустить, ну так и сам Тьяго не проявил желания остаться. Раз ушёл, так ушёл. Он свое решение принял, а теперь он Барсе уже не нужен.
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