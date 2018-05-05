Сменщик Венгера в «Арсенале» получит 200 миллионов на трансферы

Преемнику Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала» будет предоставлен трансферный бюджет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов для улучшения команды.

Как уже известно, французский специалист покинет клуб по завершении сезона.

По информации источника, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является главным кандидатом на то, чтобы заменить Венгера, и у итальянца будет много средств для изменения состава, если он переедет в Лондон.

Напомним, «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. В случае неудачных результатов в двух оставшихся турах АПЛ, красно-белые также могут лишиться и места в Лиге Европы.