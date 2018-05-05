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    Сменщик Венгера в «Арсенале» получит 200 миллионов на трансферы

    Преемнику Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала» будет предоставлен трансферный бюджет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов для улучшения команды.

    Как уже известно, французский специалист покинет клуб по завершении сезона.

    По информации источника, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является главным кандидатом на то, чтобы заменить Венгера, и у итальянца будет много средств для изменения состава, если он переедет в Лондон.

    Напомним, «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. В случае неудачных результатов в двух оставшихся турах АПЛ, красно-белые также могут лишиться и места в Лиге Европы.

    Источник: Daily Star

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    05.05.2018 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +111

      lisal 6 мая 2018, 01:07

      о как сразу 50 а потом 200 в итоге 75-95 и се. вот оно боссы арса.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 мая 2018, 20:38

      оооо если аллегри то это автобус ! причем конченный автобус !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:15

      Для начала неплохо.

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 мая 2018, 15:07

      200 лямов....а менять надо больше половины команды((

      0
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