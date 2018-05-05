Венгер предрекает сложности для «Арсенала» на трансферном рынке из-за непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер выразил опасение, что ближайшая трансферная кампания клуба окажется затруднительной ввиду невыхода «канониров» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Жаль, что мы потеряли шансы сыграть в главном еврокубке в следующем сезоне. Это может затруднить работу на рынке летом. Хотя у нас мастеровитый коллектив и сейчас. А одного-двух горящих желанием играть в «Арсенале» футболистов всегда можно найти», – заявил француз.

Венгер покинет команду по окончании сезона.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»