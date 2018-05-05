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  • Венгер предрекает сложности для «Арсенала» на трансферном рынке из-за непопадания в Лигу чемпионов

Венгер предрекает сложности для «Арсенала» на трансферном рынке из-за непопадания в Лигу чемпионов

5 мая 2018, 07:17
6

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер выразил опасение, что ближайшая трансферная кампания клуба окажется затруднительной ввиду невыхода «канониров» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Жаль, что мы потеряли шансы сыграть в главном еврокубке в следующем сезоне. Это может затруднить работу на рынке летом. Хотя у нас мастеровитый коллектив и сейчас. А одного-двух горящих желанием играть в «Арсенале» футболистов всегда можно найти», – заявил француз.

Венгер покинет команду по окончании сезона.

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (6)
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vladik12
1525493946
"Арсеналу" с менеджерской точки зрения следует вести себя оч выверенно. Сейчас пришло такое время для них, когда можно утратить все величие и увязнуть в болоте надолго.
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ARSteven89
1525499870
Венгер прав! Топовые игроки могут прийти в команду, только если удастся уговорить возглавить команду топового тренера. А в остальном, сейчас только среднеевропейские игроки обращают внимание на то, что команда играет в ЛЕ. ЛЧ - это уровень, конечно...
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серега кашин
1525499969
венгер и руководство сами в этом виноваты
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mihail200606
1525502179
Чудесный дар провидца нужно иметь,чтобы такие выводы делать) кто, блин, до этих сложностей довел...
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orzy
1525509100
Самое главное для этого клуба твой уход госп. Венгер. Год потерпят бол. Арсенала. А там новый тренер новые идеи новые игроки и другая игра. Так это ваша забота господин. Хорошего отдыха на пенсии.
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iBragim2102
1525523055
Для футболистов сейчас на 1ом месте деньги, а не лч.
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