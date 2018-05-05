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    Венгер предрекает сложности для «Арсенала» на трансферном рынке из-за непопадания в Лигу чемпионов

    Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер выразил опасение, что ближайшая трансферная кампания клуба окажется затруднительной ввиду невыхода «канониров» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Жаль, что мы потеряли шансы сыграть в главном еврокубке в следующем сезоне. Это может затруднить работу на рынке летом. Хотя у нас мастеровитый коллектив и сейчас. А одного-двух горящих желанием играть в «Арсенале» футболистов всегда можно найти», – заявил француз.

    Венгер покинет команду по окончании сезона.

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: Skysports

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    05.05.2018 07:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 мая 2018, 15:24

      Для футболистов сейчас на 1ом месте деньги, а не лч.

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 5 мая 2018, 11:31

      Самое главное для этого клуба твой уход госп. Венгер. Год потерпят бол. Арсенала. А там новый тренер новые идеи новые игроки и другая игра. Так это ваша забота господин. Хорошего отдыха на пенсии.

      0
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      Рейтинг: +7719

      mihail200606 5 мая 2018, 09:36

      Чудесный дар провидца нужно иметь,чтобы такие выводы делать) кто, блин, до этих сложностей довел...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 мая 2018, 08:59

      венгер и руководство сами в этом виноваты

      2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 5 мая 2018, 08:57

      Венгер прав! Топовые игроки могут прийти в команду, только если удастся уговорить возглавить команду топового тренера. А в остальном, сейчас только среднеевропейские игроки обращают внимание на то, что команда играет в ЛЕ. ЛЧ - это уровень, конечно...

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 07:19

      "Арсеналу" с менеджерской точки зрения следует вести себя оч выверенно. Сейчас пришло такое время для них, когда можно утратить все величие и увязнуть в болоте надолго.

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