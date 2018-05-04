Федерация футбола Италии: «Соглашение с Манчини еще не достигнуто» 

Вице-президент Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Сейчас итальянец тренирует «Зенит».

«Он один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но он не единственный.

У нас в списке пять-шесть тренеров высокого уровня, которые могут помочь сборной. Манчини – один из тех, с кем мы общались, но соглашение еще не достигнуто. Мы уважаем правила», – сказал Костакурта.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»