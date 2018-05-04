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    Федерация футбола Италии: «Соглашение с Манчини еще не достигнуто» 

    Вице-президент Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Сейчас итальянец тренирует «Зенит».

    «Он один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но он не единственный.

    У нас в списке пять-шесть тренеров высокого уровня, которые могут помочь сборной. Манчини – один из тех, с кем мы общались, но соглашение еще не достигнуто. Мы уважаем правила», – сказал Костакурта.

    Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

    Источник: Football Italia

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    04.05.2018 22:36
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:37

      Долго же решают эти итальянцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 06:27

      За кого интересно итальянцы на ЧМ 2018 болеть будут? По идее за Уругвай, Швейцарию или Испанию, ну или за Россию, как за хозяина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 5 мая 2018, 00:02

      Объявят по окончании ЧР. А пока: «Мы уважаем правила»...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 4 мая 2018, 22:51

      Торги продолжаются?

      0
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