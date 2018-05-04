Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зе Луиш: «Если после неудачных матчей «Спартака» мы шутим и смеемся, это не значит, что нам все равно и мы не переживаем»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как футболисты команды справляются с психологической подавленностью после неудачных матчей.

    «Сейчас нам прежде всего необходима поддержка болельщиков, потому что всегда важно и нужно видеть людей, которые остаются вместе с нами, которые рядом, несмотря на последние неудачи.

    И что касается нас самих, хочу также, чтобы люди понимали: если мы даже спустя какое-то время после игр шутим между собой, смеемся – это не значит, что нам все равно, что мы не переживаем. Это, наоборот, желание скорее изменить ситуацию – настрой на лучшее. Только с ним можно что-то исправить.

    Нельзя ходить постоянно, копаясь в себе, и заниматься самобичеванием. Нужно с хорошим настроением готовиться к игре – и таким образом поднимать боевой дух команды», – сказал Зе Луиш.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 20:51

      Будем надеяться что эти слова подтвердятся на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 19:11

      хорошее настроение это конечно хорошо но так же не забывайте об исправлении ошибок, полной концентрации и старания в игре.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 мая 2018, 18:19

      Вместо того, чтобы шутить и смеяться, лучше бы прицел свой поправил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 17:07

      уверен и чую от Зе голешник будет в матче

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11