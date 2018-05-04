Зе Луиш: «Если после неудачных матчей «Спартака» мы шутим и смеемся, это не значит, что нам все равно и мы не переживаем»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как футболисты команды справляются с психологической подавленностью после неудачных матчей.

«Сейчас нам прежде всего необходима поддержка болельщиков, потому что всегда важно и нужно видеть людей, которые остаются вместе с нами, которые рядом, несмотря на последние неудачи.

И что касается нас самих, хочу также, чтобы люди понимали: если мы даже спустя какое-то время после игр шутим между собой, смеемся – это не значит, что нам все равно, что мы не переживаем. Это, наоборот, желание скорее изменить ситуацию – настрой на лучшее. Только с ним можно что-то исправить.

Нельзя ходить постоянно, копаясь в себе, и заниматься самобичеванием. Нужно с хорошим настроением готовиться к игре – и таким образом поднимать боевой дух команды», – сказал Зе Луиш.