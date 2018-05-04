Бывший врач «Локомотива»: «Вылечил О'Коннору абсолютно гнилой рот и фурункулез»

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили рассказал, как лечил экс-нападающего московского клуба Гарри О'Коннора.

Ранее форвард заявил, что в «Локомотиве» у него брали кровь, а потом вливали обратно.

– Вы же действительно лечили О'Коннора?

– Этот человек приехал в «Локомотив» с абсолютно гнилым ртом. Клуб оплатил ему это лечение – представьте, каких денег стоят в Москве стоматологи. О'Коннор часто болел ангиной, у него были проблемы с желудком. Мы помогали и его ребенку. Но самое главное – О'Коннор страдал фурункулезом. У него была очень плохая, рябая кожа, на которой образовывались множественные фурункулы с нагноением. Это очень тяжелая инфекция. В момент обострения футболист с такой патологией играть не может – можно «убить» сердце и почки. Когда у О'Коннора это обострение случилось, мы его госпитализировали.

– Что было дальше?

– В клинике он получал соответствующее лечение, включая антибиотики и другие препараты, повышающие иммунитет. Также мы применяли метод аутогемотерапии – это когда у пациента берут кровь из вены и сразу, в течение 5-10 секунд, сразу же вводят внутримышечно. Причем делается это сначала по восходящей (от маленького шприца к большому), а затем по нисходящей (наоборот – от большого к маленькому). После таких манипуляций у пациента усиливается иммунитет. Естественно, вылечившись, О'Коннор чувствовал себя прекрасно и летал по полю. Это он вырвал из контекста и заявил, что ему замораживали кровь. Хотя даже не понимал, что с ним делают и как лечат.

– Но этот метод сейчас запрещен.

– Это правда – все манипуляции с кровью на данный момент запрещены, это так называемый «кровяной допинг». Но в те времена, как вы понимаете, требований WADA были намного меньше. К тому же, делали мы это по медицинским показаниям, стимулируя здоровье О’Коннора. Кстати, и сейчас можно лечить футболистов методом аутогемотерапии по медицинским показаниям – клубный врач должен заполнить терапевтический лист и отправить запрос в WADA.

«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?