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    Бывший врач «Локомотива»: «Вылечил О'Коннору абсолютно гнилой рот и фурункулез»

    Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили рассказал, как лечил экс-нападающего московского клуба Гарри О'Коннора.

    Ранее форвард заявил, что в «Локомотиве» у него брали кровь, а потом вливали обратно.

    – Вы же действительно лечили О'Коннора?

    – Этот человек приехал в «Локомотив» с абсолютно гнилым ртом. Клуб оплатил ему это лечение – представьте, каких денег стоят в Москве стоматологи. О'Коннор часто болел ангиной, у него были проблемы с желудком. Мы помогали и его ребенку. Но самое главное – О'Коннор страдал фурункулезом. У него была очень плохая, рябая кожа, на которой образовывались множественные фурункулы с нагноением. Это очень тяжелая инфекция. В момент обострения футболист с такой патологией играть не может – можно «убить» сердце и почки. Когда у О'Коннора это обострение случилось, мы его госпитализировали.

    – Что было дальше?

    – В клинике он получал соответствующее лечение, включая антибиотики и другие препараты, повышающие иммунитет. Также мы применяли метод аутогемотерапии – это когда у пациента берут кровь из вены и сразу, в течение 5-10 секунд, сразу же вводят внутримышечно. Причем делается это сначала по восходящей (от маленького шприца к большому), а затем по нисходящей (наоборот – от большого к маленькому). После таких манипуляций у пациента усиливается иммунитет. Естественно, вылечившись, О'Коннор чувствовал себя прекрасно и летал по полю. Это он вырвал из контекста и заявил, что ему замораживали кровь. Хотя даже не понимал, что с ним делают и как лечат.

    – Но этот метод сейчас запрещен.

    – Это правда – все манипуляции с кровью на данный момент запрещены, это так называемый «кровяной допинг». Но в те времена, как вы понимаете, требований WADA были намного меньше. К тому же, делали мы это по медицинским показаниям, стимулируя здоровье О’Коннора. Кстати, и сейчас можно лечить футболистов методом аутогемотерапии по медицинским показаниям – клубный врач должен заполнить терапевтический лист и отправить запрос в WADA.

    «У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?

    Источник: Sport24

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    04.05.2018 00:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 мая 2018, 17:01

      Может Вас сразу во 2-ю лигу, не дожидаясь решения УЕФА?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 мая 2018, 09:28

      Этот британский инвалид помог то нам всего один раз, когда забил гол в Кубке. Если он так играл, как он говорит после переливания крови, то до этой процедуры он лишь ползать мог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7718

      mihail200606 4 мая 2018, 07:33

      Рот у него гнилой остался..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 мая 2018, 07:17

      Офигеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 4 мая 2018, 03:20

      Даже бывший врач не должен позволять себе такого.. А как же, подонок, насчёт врачебной тайны?? Каким бы мерзавцем этот игрок не оказался, ты, докторишка, ещё хуже и гнилее.

      -3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > docndoc 4 мая 2018, 06:01

      Голову бы хрюшки включали чутка. Причём здесь врачебная этика, когда на профессионала откровенно клевещут?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > docndoc 4 мая 2018, 09:24

      Купи себе новые мозги, а я никому об этом не расскажу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > docndoc 4 мая 2018, 10:22

      Какая нах тайна??? он ему х у й что ли ко лбу пришил!!! вот ты хряк

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 мая 2018, 00:43

      Начинаем выдергивать отрывки !

      1
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