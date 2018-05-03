Путин: «Надеемся, что наши футболисты покажут волевой, бескомпромиссный футбол на ЧМ-2018»

Ага.Покажут.
Только ты сначала догони их.
Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира.
«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное – покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.
Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу», – сказал Путин.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.