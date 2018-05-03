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  • Путин: «Надеемся, что наши футболисты покажут волевой, бескомпромиссный футбол на ЧМ-2018»

Путин: «Надеемся, что наши футболисты покажут волевой, бескомпромиссный футбол на ЧМ-2018»

3 мая 2018, 16:24
48

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное – покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.

Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу», – сказал Путин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (48)
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Shogun
1525354118
В 2022 году только
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insider_retro
1525354171
Всё! Теперь отступать некуда! Задачу поставил Сам!!! Возложенные надежды надо оправдывать!..
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vladimir-7
1525354196
Путину в уши надул, наверно, Мутко и что мы всех победим и будем чемпионами. Привык слушать придурков, сходи хоть раз на футбол, Президент РФ.
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Федя Кабак
1525354915
Мдаааа...видимо футбол не смотрит и не интересуется. Для начала таракана усатого увольте уже
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artem 81
1525357465
При всем уважении к Черчесову как к игроку, тренер он нулевой. Возьмите лучше Семака, который хоть подход к ребятам имеет и тактика хоть какая то есть. А то стремно на сборную смотреть.
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OfaZavr
1525361347
вряд ли порадуют нас хотя бы выходом из группы, но надеяться все же стоит пока еще ничего не потеряно)
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la verdad
1525366038
Путэн - цсар зэмлы!!!)))
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alex1951
1525370198
Пусть Путя пообещает им ,,Матросскую тишину,, и будут они сильными,волевыми,бескомпромисными.... Сталин: был бы человек ,а статью найдэм!
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zigbert
1525371255
Будем надеяться.
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нейтральныйкакникто
1525405310
На его указы , требования и обещания все плюют , а на надежды, вообще ,положат большой и толстый....
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