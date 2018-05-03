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    Путин: «Надеемся, что наши футболисты покажут волевой, бескомпромиссный футбол на ЧМ-2018»

    Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира.

    «Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное – покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.

    Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу», – сказал Путин.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    03.05.2018 16:24
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 мая 2018, 22:01

      Ага.Покажут.
      Только ты сначала догони их.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 мая 2018, 06:41

      На его указы , требования и обещания все плюют , а на надежды, вообще ,положат большой и толстый....

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 6 мая 2018, 03:13

      Я, конечно, не поклонник вофки, но всё же ты херню написал, если бы на него плевали, он бы 18 лет страной не смог бы управлять.

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Snek 6 мая 2018, 05:16

      Управляет страной???Он,вместе со своими дружками ,18 лет страну распродаёт и разворовывает

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 6 мая 2018, 14:13

      за 18 лет от страны осталась бы московская область и крымнаш, если верить твоему высказыванию, это брать из расчёта предыдущего главы страны, борьки, который за 8 лет сократил ВВП почти втрое, а количество нищих увеличил в 4 раза. Да и нац. капитал упал в десятки раз. Почему сейчас, если распродали и разворовали, всё показатели страны выросли, а не упали?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 15:05

      Ты на вахту заступил? Как нынче платят в Интернет-исследованиях? Всё те же 40 т.р.?))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 15:06

      Херню пишешь ты, причём заказную

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      Рейтинг: +4454

      Snek > la verdad 6 мая 2018, 18:11

      Какое исследование? Открой Википедию.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 18:51

      Да ты ещё и тупой... От я бис.

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      Snek > la verdad 6 мая 2018, 19:23

      Ну вероятно ты умный, но только чего такой бедный?

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Snek 7 мая 2018, 13:51

      Какая , в России ,связь между Умный и Богатый- Бедный? Богатыми в России являются только воры , их друзья и лизоблюды власти. А кем являешься ты , богач?

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 7 мая 2018, 15:12

      Богатым в любой точке планеты является в первую очередь умный человек, а способы достижения совершенно разные, можно как Павел Дуров вовровать чужие идеи, можно как Сечин "иметь хороших друзей", а можно как Фридман быть умным и хитрым бизнесменом.
      Связь между вор-богатый, это как связь между солдат-танцор, совершенно разносторонние понятия, люди добиваются поставленного разными способами и целями. Во времена ваучеризации основной способ был обокрасть народ, но с её момента прошло уже более четверти века, основные держатели тех ваучеров просто не дожили до нас, либо находятся в местах заключения.
      Вообще ипостась нашего народа такова, что лучше обложить дерьмом успешного человека, не зная сентенций, вместо того, чтобы бы признать, что сам такого не смог и можешь.

      -2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Snek 8 мая 2018, 07:28

      Порядочного и умного человека никогда не назовут хитрым.Хитрый , ушлый , проныра- вот кого ты считаешь умным.......Ну а теперь назови хоть одного успешного человека в России , который сам что-то смог сделать , заработать честно с нуля, не имея ни блатного родственника , ни хорошего знакомого, а так , своим умом и своим трудом...? Ты конечно человек умный , но подскажи значение и смысл слова СЕНТЕНЦИИ, и что его аналога на русском нет?

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      Snek > нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 01:01

      А причём тут порядочность и ум? То у тебя богатый-вор, то умный-порядочный, тебе бы с русским подтянуть, особенно с пониманием значений слов.
      Умных, кто добился с нуля, предостаточно, взять даже того же Дурова или Фридмена, а порядочных... Порядочность в мире большого бизнеса недостаток, поэтому надо выбирать тут, потому что действия бизнесмена связаны часто с разорением или направленным ущербом другим людям, но это таков бизнес, либо ты, либо тебя. Не нравится? Просто не иди туда, но называть их "сволочами и гадами", крайне глупо, потому что ты плачешь в троллейбусе, а они в лимузине, каждый выбрал свой путь.

      И снова педивикия:
      Сенте́нция (от лат. sententia, буквально мнение, суждение) — краткая латинская апофегма, как правило из античного источника, цитируемая вне контекста. Название стало нарицательным для кратких изречений нравоучительного характера[1][2], в более широком смысле: мнение, коротко выраженный взгляд на что-либо[3].

      -2
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      нейтральныйкакникто > Snek 9 мая 2018, 04:29

      Прежде чем советовать подтянуть с РУССКИМ , не мешало бы самому поучить его , и правильно писать фамилию одного из упомянутых тобой бизнесмена. Это -раз.Прежде чем печатать латинские и др. греческие слова не мешало бы для начало узнать их значение , и излагаться по-русски . И это опять наводит на мысль , что тебе самому необходимо подтянуть РУССКИЙ. Это - два. Ну и последнее.Какое счастье что ты не бизнесмен, в том понимании этого слова , каким ты его видишь. А ты видишь его только с не человеческим лицом , со звериным ...... Оно и понятно , других бизнесменов ты в России не видел и не знаешь, потому-что в нынешней России они все на одно лицо . Их принцип - ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП. И благодаря им и таким как ты ,Россия катится на задворки мира , что в спорте, что в экономики , что в условиях жизни.Полемику с тобой считаю закрытой , можешь не отвечать.Глупо тратить время на человека , которому не знакомы понятия Порядочность , Ответственность , Образованность

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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 17:09

      Россия никуда не катится, а стоит на месте, может, конечно, способы и методы её развития выглядят неправильно или сомнительно, но не Боги горшки обжигают, а соответственно как народ может, так он и делает. Таких сидящих на *опе, ничего не делающих, потому что везде "сволочи и гады", как ты, предостаточно, в советское время звали тунеядцами, сейчас бездельниками и диванными экспертами. К слову я занимался бизнесом и по причинам, именно частой необходимости переступать свои принципы и действовать вопреки своей совести, завязал с этим делом.
      В общем ясно в с тобой, слив засчитан, думайте прежде чем пишите, не придётся террады отмазок строчить, удачи и всех благ!
      З.Ы. Надеюсь твой словесный "крестовый поход" дойдёт хотя бы Кипра, ибо говорить можно, что угодно, а делать и сотая доля не готова.

      -2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Snek 9 мая 2018, 18:08

      Ещё раз -подтягивай с РУССКИМ ,и не изрыгай море того , в чём не разбираешься , по -меньше смотри пропаганду с TV , и как говорил классик -не читай перед обедом , или завтраком , российскую прессу . Теперь понятно откуда за Путина-75 %-...........

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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 18:22

      Не смотрю ТВ, не читаю газет, новостей тоже не смотрю. Какие 75% за вофку? Выборов в РФ не было, нет и вряд ли будут, их проводят для низкоинтеллектуальных слоёв населения. Как сказал Марк Твен, когда в Британской Империи впервые провели парламентские выборы, о своём нежелании голосовать, "Если бы даже выборы и были, нам бы никто не позволил на них выбирать". Выборы есть только в США, потому что там у президента права и возможностей чуть больше, чем у вофкиной уборщицы. Власть устанавливается либо насильственными/военными методами, либо путём зомбирования низкоинтеллектуальных слоёв населения - это факт.
      В общем учит мат. часть, а то розовые очки с клише "честность и порядочность" уже все заплёваны у тебя.

      -2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Snek 9 мая 2018, 18:55

      А ты ещё больший профан , чем я думал ,тебя даже очки на глаза не спасут-, вся рожа лица в дерьме ,оплёвана .

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 19:04

      Переход на личности и оскорбления говорит только о том, что ты проиграл эту словесную баталию, хотя это произошло намного раньше, когда ты решил написать не подумав, впрочем для людей твоей категории это вероятно нормально.

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 10 мая 2018, 02:40

      Дурачок! Ты проиграл эту "словесную баталию" :)))))) четырежды. Первый раз, когда решил ответить на вопрос, который тебе не задавали. Второй раз, когда назвал меня бедным (где аргументы, малыш???). Третий раз, когда выставил себя на посмешище, доказывая, какой ты умный (это реальный детский сад) и четвёртый - когда объявил себя победителем (уверяю тебя, человек, за которым осталось последнее слово в споре, очень редко является его победителем). Вывод: ты - тупой :)

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      Рейтинг: +4454

      Snek > la verdad 10 мая 2018, 03:00

      Сам придумал, сам поверил, сам возгордился, браво!
      Я так понял у нынешних малолеток написание срабатывает раньше движений вялых нейронов по единственной извилине.

      -2
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 3 мая 2018, 22:18

      Неужели он действительно на это надеется?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 21:14

      Будем надеяться.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 3 мая 2018, 20:56

      Пусть Путя пообещает им ,,Матросскую тишину,,
      и будут они сильными,волевыми,бескомпромисными....
      Сталин: был бы человек ,а статью найдэм!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 мая 2018, 19:47

      Путэн - цсар зэмлы!!!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 3 мая 2018, 19:36

      А может дать им элементарно ПИ.......ЛЕЙ.?
      Может уже пора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 3 мая 2018, 19:19

      При всем уважении к В.В.

      Футбольный матч между Россией и Германией. Россияне проигрывают с разгромным счетом. С трибуны поднимается старик-ветеран: — Ребята, поднажмите. Ваши деды били их под Сталинградом... Сидящий рядом грузин говорит: — Тогда у нас, дед, другой тренер был...

      2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > upiter622 4 мая 2018, 06:15

      За что уважаешь? За новые налоги?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > la verdad 6 мая 2018, 03:16

      оО, у нас тут производитель одноразовой посуды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 05:09

      Ооо у нас тут дешёвые закуски появились??)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > la verdad 6 мая 2018, 05:11

      шутейки за 300 подвезли, ога.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 05:12

      Дороговато для тебя?)))

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > la verdad 6 мая 2018, 14:14

      петросян ободряет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Snek 6 мая 2018, 15:03

      Рад за тебя. Развлекайся. Почитай ещё цитаты Пукина. Тебе понравится :)))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 мая 2018, 18:32

      " Думаю,что будет правильно,если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу".Всё же есть некоторые сомнения в таком пожелании?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:29

      вряд ли порадуют нас хотя бы выходом из группы, но надеяться все же стоит пока еще ничего не потеряно)

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