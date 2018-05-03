Путин: «Надеемся, что наши футболисты покажут волевой, бескомпромиссный футбол на ЧМ-2018»

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное – покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.

Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу», – сказал Путин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.