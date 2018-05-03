Феллаини: «Каррагер? Как он вообще может меня критиковать, он плюнул в девушку!»

То, что Каррагер ведёт себя как быдло, ещё не значит, что он не разбирается в футболе и Феллаини не за что критиковать. Типичный вброс в споре, который работает только для тех, кто не шарит в таких вещах. Феллаини, между прочим, и сам далеко не подарок.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини в очередной раз ответил на критику со стороны экс-футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.
«Как такой человек, как Джейми Каррагер, может мне вообще кого-то критиковать? Это он плюнул из своей машины в девушку.
В принципе я нормально отношусь к любой критике, даже самой жесткой, так как она мотивирует и заставляет тебе доказать, что эти критики ошибались», – цитирует Феллаини ESPN.
Напомним, ранее между ними возникали словесные перепалки, в результате Феллаини назвал Каррагера «чемпионом мира по бла-бла-бла» и «чемпионом мира по сломанным ногам».