Феллаини: «Каррагер? Как он вообще может меня критиковать, он плюнул в девушку!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини в очередной раз ответил на критику со стороны экс-футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

«Как такой человек, как Джейми Каррагер, может мне вообще кого-то критиковать? Это он плюнул из своей машины в девушку.

В принципе я нормально отношусь к любой критике, даже самой жесткой, так как она мотивирует и заставляет тебе доказать, что эти критики ошибались», – цитирует Феллаини ESPN.

Напомним, ранее между ними возникали словесные перепалки, в результате Феллаини назвал Каррагера «чемпионом мира по бла-бла-бла» и «чемпионом мира по сломанным ногам».