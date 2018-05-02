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  • Гамула: «Тиаго Силва в «Динамо» чуть не умер от туберкулеза. Еще бы несколько дней – и все»

Гамула: «Тиаго Силва в «Динамо» чуть не умер от туберкулеза. Еще бы несколько дней – и все»

2 мая 2018, 20:29
7

Бывший главный тренер «Ростова» и новороссийского «Черноморца» Игорь Гамула вспомнил о приходе нынешнего защитника французского «ПСЖ» Тиаго Силвы в московское «Динамо» в 2005 году. Бразилец едва не умер в нашей стране.

«Врачу московского «Динамо» Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тиаго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния.

Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней – и бразилец скончался бы», – рассказал Гамула.

Силва не сыграл за «Динамо» ни одной встречи.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо ПСЖ Силва Тиаго Гамула Игорь
Комментарии (7)
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shinnik
1525283130
как там вы, щеглы, говорите..? баян..
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Михаил Шевченко
1525284737
Так себе новость...
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525287536
....меньше надо туберкулезных баб в сауну вызывать!
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kurt_cobain
1525290392
Врачебная тайна, да?)
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OfaZavr
1525332287
это вроде как уже давно известная история, или Гамула думает он один это знает и решил сообщить "свеженькую новость"))
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zigbert
1525346322
История уже знакомая.
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