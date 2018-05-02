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    Гамула: «Тиаго Силва в «Динамо» чуть не умер от туберкулеза. Еще бы несколько дней – и все»

    Бывший главный тренер «Ростова» и новороссийского «Черноморца» Игорь Гамула вспомнил о приходе нынешнего защитника французского «ПСЖ» Тиаго Силвы в московское «Динамо» в 2005 году. Бразилец едва не умер в нашей стране.

    «Врачу московского «Динамо» Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тиаго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния.

    Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней – и бразилец скончался бы», – рассказал Гамула.

    Силва не сыграл за «Динамо» ни одной встречи.

    Источник: YouTube

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    02.05.2018 20:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 14:18

      История уже знакомая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:24

      это вроде как уже давно известная история, или Гамула думает он один это знает и решил сообщить "свеженькую новость"))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 2 мая 2018, 22:46

      Врачебная тайна, да?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 2 мая 2018, 21:58

      ....меньше надо туберкулезных баб в сауну вызывать!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ауторитетный экспэрт мамо 2 мая 2018, 22:00

      так и не вызываи

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 мая 2018, 21:12

      Так себе новость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2018, 20:45

      как там вы, щеглы, говорите..?
      баян..

      1
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