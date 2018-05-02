Гамула: «Тиаго Силва в «Динамо» чуть не умер от туберкулеза. Еще бы несколько дней – и все»

Бывший главный тренер «Ростова» и новороссийского «Черноморца» Игорь Гамула вспомнил о приходе нынешнего защитника французского «ПСЖ» Тиаго Силвы в московское «Динамо» в 2005 году. Бразилец едва не умер в нашей стране.

«Врачу московского «Динамо» Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тиаго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния.

Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней – и бразилец скончался бы», – рассказал Гамула.

Силва не сыграл за «Динамо» ни одной встречи.