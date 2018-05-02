Веденеев: «Каков же уровень РФПЛ, если у нас Вернблум – король»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает уровень РФПЛ достаточно низким, поскольку средние по европейским меркам футболисты являются в лиге лучшими на своих позициях.

«В матче с «Зенит» – ЦСКА зона Вернблума в его отсутствие превратилась чуть ли не в проходной двор, а игроки, которые вдвоем ее держали, так и не смогли его достойно заменить! И этот швед, которого знать у нас никто не знал до приезда в Россию, на позиции опорного полузащитника подчищает все огрехи трех наших великих центральных защитников, а в конце матча идет вперед и забивает решающие голы, приносит очки ЦСКА.

Здорово, конечно, но как же так? Вернблум разве Марадона или Месси? Но с ним у нас в российском чемпионате никто справиться не может. Так какие футболисты выступают в наших клубах, если Вернблум – король? Божовича на днях спросили, каков уровень нашего футбола. «Хороший. Четыре команды играли в плей-офф Лиги Европы. Стадионы красивые построены». Все это так, но ответ-то был неправильный! Потому что это не уровень нашего футбола, а уровень нашего чемпионата.

В чем разница? В том, что если вырос уровень четырех команд нашего чемпионата, то это не значит, что вырос уровень нашего футбола. Это разные вещи. Как он мог вырасти, если прогрессируют только Головин и братья Миранчуки? Можно еще назвать Смолова, который играет на хорошем уровне последнее время. Можно отметить в «Зените» Кузяева и Кокорина, которые при Манчини намного лучше стали играть. Лунев явно прибавил. А кто еще обратил на себя внимание среди российских футболистов в других клубах? И это тоже к вопросу о том, почему у Манчини ничего не получается», – сказал Веденеев.