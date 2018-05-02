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  • Веденеев: «Каков же уровень РФПЛ, если у нас Вернблум – король»

Веденеев: «Каков же уровень РФПЛ, если у нас Вернблум – король»

2 мая 2018, 17:31
38

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает уровень РФПЛ достаточно низким, поскольку средние по европейским меркам футболисты являются в лиге лучшими на своих позициях.

«В матче с «Зенит» – ЦСКА зона Вернблума в его отсутствие превратилась чуть ли не в проходной двор, а игроки, которые вдвоем ее держали, так и не смогли его достойно заменить! И этот швед, которого знать у нас никто не знал до приезда в Россию, на позиции опорного полузащитника подчищает все огрехи трех наших великих центральных защитников, а в конце матча идет вперед и забивает решающие голы, приносит очки ЦСКА.

Здорово, конечно, но как же так? Вернблум разве Марадона или Месси? Но с ним у нас в российском чемпионате никто справиться не может. Так какие футболисты выступают в наших клубах, если Вернблум – король? Божовича на днях спросили, каков уровень нашего футбола. «Хороший. Четыре команды играли в плей-офф Лиги Европы. Стадионы красивые построены». Все это так, но ответ-то был неправильный! Потому что это не уровень нашего футбола, а уровень нашего чемпионата.

В чем разница? В том, что если вырос уровень четырех команд нашего чемпионата, то это не значит, что вырос уровень нашего футбола. Это разные вещи. Как он мог вырасти, если прогрессируют только Головин и братья Миранчуки? Можно еще назвать Смолова, который играет на хорошем уровне последнее время. Можно отметить в «Зените» Кузяева и Кокорина, которые при Манчини намного лучше стали играть. Лунев явно прибавил. А кто еще обратил на себя внимание среди российских футболистов в других клубах? И это тоже к вопросу о том, почему у Манчини ничего не получается», – сказал Веденеев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вернблум Понтус Веденеев Сергей
Комментарии (38)
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giluxa1963
1525272765
не трогать Вернблюма он старается в отличии от некоторых
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Боцман59rus
1525273221
логика не успевала за ходом мысли и в конце сказанного, окончательно исчезла за горизонтом... но общий посыЛ, если я все правильно понял - ОгРОМНое недовольство игрой зенита и связанное с этим, МЕГАжелание обосрать всех и вся вокруг ...понять настроение ветерана можно, но сказанное -Очевидно для всех и не тайна, как это относится к конкретно к матчу зенит - ЦСКА, загадка.)))
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Татарин за ЦСКА
1525273587
А ничего,что Вернблум вырос в нашем чемпионате???Это не показатель РФПЛ???и ни только он вырос в России.Так что,он несет хрень
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insider_retro
1525273600
Эмоционально накидал в кучу фамилии, понятия, разбавил поверхностными выводами, унизил отечественный футбол, остальным надавал по шапке и лишил надежд накануне ЧМ-18!...)) Мой попугай, сидя на плече и посмотрев текст по диагонали, даже прослезился от тоски и безнадёги...))
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OfaZavr
1525274219
вроде и по делу где-то мысль проскакивает но в основном какой-то бред наговорил.
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Полная Канистра
1525274499
смотри ка шведа как полюбил ! а так заноза по жизни и как игрок сам второсортным был
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кеша_КБ
1525274956
- всё правильно!, вот мы и посмотрим - выйдут ли из группы "наши прогрессирующие" футболисты!?...если сыграют в сборной!..кстати, Веденеев, а кто из нынешних защитников РФПЛ играет хуже, чем Вы в свою бытность!??)))
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O-Z
1525276466
Вернблум самое натуральное быдло РФПЛ
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cska-62
1525285095
Зобнина забыл... Несправедливо! На подходе ещё Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Последнему травма помешала закрепиться в основе. Кучаев может прибавить.
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paracetamol
1525286614
Корлем его сделали судьи. В нормальном чемпе его бы удаляли через раз.
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