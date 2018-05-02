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    Веденеев: «Каков же уровень РФПЛ, если у нас Вернблум – король»

    Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает уровень РФПЛ достаточно низким, поскольку средние по европейским меркам футболисты являются в лиге лучшими на своих позициях.

    «В матче с «Зенит» – ЦСКА зона Вернблума в его отсутствие превратилась чуть ли не в проходной двор, а игроки, которые вдвоем ее держали, так и не смогли его достойно заменить! И этот швед, которого знать у нас никто не знал до приезда в Россию, на позиции опорного полузащитника подчищает все огрехи трех наших великих центральных защитников, а в конце матча идет вперед и забивает решающие голы, приносит очки ЦСКА.

    Здорово, конечно, но как же так? Вернблум разве Марадона или Месси? Но с ним у нас в российском чемпионате никто справиться не может. Так какие футболисты выступают в наших клубах, если Вернблум – король? Божовича на днях спросили, каков уровень нашего футбола. «Хороший. Четыре команды играли в плей-офф Лиги Европы. Стадионы красивые построены». Все это так, но ответ-то был неправильный! Потому что это не уровень нашего футбола, а уровень нашего чемпионата.

    В чем разница? В том, что если вырос уровень четырех команд нашего чемпионата, то это не значит, что вырос уровень нашего футбола. Это разные вещи. Как он мог вырасти, если прогрессируют только Головин и братья Миранчуки? Можно еще назвать Смолова, который играет на хорошем уровне последнее время. Можно отметить в «Зените» Кузяева и Кокорина, которые при Манчини намного лучше стали играть. Лунев явно прибавил. А кто еще обратил на себя внимание среди российских футболистов в других клубах? И это тоже к вопросу о том, почему у Манчини ничего не получается», – сказал Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.05.2018 17:31
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 мая 2018, 14:09

      А что Веденеев-был уровнем Роберто Карлоса ,когда играл, что ли? Кто это вообще такой? А Верблум- не потерялся бы бы и в Европе. Грандов не беру. А в средней команде, в основе бы точно выходил..

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:37

      О том какой у нас уровень мы скоро узнаем на ЧМ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 3 мая 2018, 11:57

      высер был к тому,чтобы зеньковских выделить?!

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 мая 2018, 07:40

      А что то не нравится?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 мая 2018, 07:07

      руки прочь от Вернблума, что не о чем языки почесать, святоши...

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 мая 2018, 22:53

      очередной высер, Вернблум не король и заменили его вполне достойно, пропущено 0, а проходной двор это когда пропустили как минимум 3

      и да, что бы не говорили, команды нет, но игроки в Зените сильные, Жирков отжигал на фланге, после его действий могло залететь гола банки, Вернблум на фланге не играет, и он бы ничем тут не помог

      1
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      Рейтинг: +17771

      paracetamol 2 мая 2018, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Корлем его сделали судьи. В нормальном чемпе его бы удаляли через раз.

      -4
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      Рейтинг: +8026

      nik55 2 мая 2018, 21:41

      он не король----он коновал

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 мая 2018, 21:18

      Зобнина забыл... Несправедливо! На подходе ещё Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Последнему травма помешала закрепиться в основе. Кучаев может прибавить.

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 2 мая 2018, 22:12

      Короче,набирается целая команда талантливой молодёжи..Значит растём всё таки..

      6
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      Рейтинг: +19

      lloegr 2 мая 2018, 21:09

      так и живём

      0
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