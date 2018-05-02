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    Наингголан хочет открыть свой голевой счет в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассчитывает открыть свой голевой счет в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в предстоящем ответном полуфинальном матче с «Ливерпулем».

    «Безусловно, я из тех, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою в среду свой голевой счет в Лиге чемпионов», – заявил футболист.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    02.05.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 08:10

      "Хотеть" и "открыть" это не одно и тоже.

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