Наингголан хочет открыть свой голевой счет в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассчитывает открыть свой голевой счет в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в предстоящем ответном полуфинальном матче с «Ливерпулем».

«Безусловно, я из тех, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою в среду свой голевой счет в Лиге чемпионов», – заявил футболист.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.