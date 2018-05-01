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    Широков считает, что у Джикии нет шансов сыграть на чемпионате мира-2018

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о фигуре травмированного игрока команды Георгия Джикии, чье участие в чемпионате мира-2018 находится под вопросом.

    «Я думаю, что шансов нет. Даже не вижу смысла включать его в расширенный список. Полгода без игры. И для того, чтобы восстановить все подвижности, одного сбора явно не хватит.

    Потом это и для него очень опасно. А если рецидив? Что тогда? И не сыграет, и вылетит еще на более долгий срок. Думаю, что это не нужно», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 22:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 10:27

      Рисковать не стоит,пусть лучше готовится к следующему сезону.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 мая 2018, 13:14

      чего вы накинулись, Рома прав... надо к новому сезону готовиться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:25

      жаль конечно, но здоровье дороже и ради только ЧМ не стоит рисковать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 мая 2018, 09:39

      ...это потеря..

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 мая 2018, 09:17

      а ты чё врачом стал Широкого профиля???????? займись чем ни будь полезным иди на курсы тренеров или в школу учителем физкультуры чем сидеть попусту болтать

      6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 мая 2018, 00:27

      От травмированного Джикии пользы больше, чем от здорового Нойштедтера.

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