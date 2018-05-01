Широков считает, что у Джикии нет шансов сыграть на чемпионате мира-2018

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о фигуре травмированного игрока команды Георгия Джикии, чье участие в чемпионате мира-2018 находится под вопросом.

«Я думаю, что шансов нет. Даже не вижу смысла включать его в расширенный список. Полгода без игры. И для того, чтобы восстановить все подвижности, одного сбора явно не хватит.

Потом это и для него очень опасно. А если рецидив? Что тогда? И не сыграет, и вылетит еще на более долгий срок. Думаю, что это не нужно», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.