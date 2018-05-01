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  • Широков считает, что у Джикии нет шансов сыграть на чемпионате мира-2018

Широков считает, что у Джикии нет шансов сыграть на чемпионате мира-2018

1 мая 2018, 22:08
6

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о фигуре травмированного игрока команды Георгия Джикии, чье участие в чемпионате мира-2018 находится под вопросом.

«Я думаю, что шансов нет. Даже не вижу смысла включать его в расширенный список. Полгода без игры. И для того, чтобы восстановить все подвижности, одного сбора явно не хватит.

Потом это и для него очень опасно. А если рецидив? Что тогда? И не сыграет, и вылетит еще на более долгий срок. Думаю, что это не нужно», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Широков Роман Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1525210026
От травмированного Джикии пользы больше, чем от здорового Нойштедтера.
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Полная Канистра
1525241867
а ты чё врачом стал Широкого профиля???????? займись чем ни будь полезным иди на курсы тренеров или в школу учителем физкультуры чем сидеть попусту болтать
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Чикомас
1525243148
...это потеря..
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OfaZavr
1525245900
жаль конечно, но здоровье дороже и ради только ЧМ не стоит рисковать.
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Diesel133
1525256046
чего вы накинулись, Рома прав... надо к новому сезону готовиться.
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zigbert
1525332454
Рисковать не стоит,пусть лучше готовится к следующему сезону.
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