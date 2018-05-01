Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? Семин выполнил поставленные задачи. Претензий к нему нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем главного тренера Юрия Семина.

– Сегодня появилась новость о том, что Геркус встречался с Анчелотти. Вброс?

– Вы сами ответили на свой вопрос. У нас почему-то считается, что все средства хороши. Претензий к тренеру, который сейчас возглавляет команду, нет. Он выполнил поставленные перед «Локомотивом» задачи, которые сформулировал совет директоров.

– То есть «Локомотив» готов предложить новый контракт Семину, если тот решит остаться?

– А вдруг он уже решил? Все считают, что кто-то чего-то не решил. Но это же не те вещи, о которых все должны сразу узнавать. Будет время – будет и пища. Вы все узнаете.

– То есть не готовы сказать, предложит ли «Локомотив» Семину новый контракт или нет?

– Я еще раз говорю. На сегодняшний день тренер выполнил все задачи, которые поставил перед ним совет директоров. Имеющий уши да услышит.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.