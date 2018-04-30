Главные новости дня. «Локомотив» не стал чемпионом в Краснодаре, Анчелотти интересен клубам РФПЛ

«Локомотив» проиграл «Краснодару» из-за дубля Смолова.

Перекупщики продавали билеты на матч «Краснодар» – «Локомотив» в 10 раз дороже номинала.

Манчини улетел в Рим после игры с ЦСКА.

Анчелотти может стать главным тренером клуба из РФПЛ.

ФИФА опубликовала список из 13 видеоассистентов для ЧМ-2018.

Луис Энрике не возглавит «Арсенал».

Салаху грозит дисквалификация на три матча.

Дембеле покинет «Барселону» на правах аренды.

Эмери назвал Лигу чемпионов «девушкой «Реала».

«Реал» не устроит чемпионский коридор «Барселоне» перед матчем 36 тура