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  • Главные новости дня. «Локомотив» не стал чемпионом в Краснодаре, Анчелотти интересен клубам РФПЛ

Главные новости дня. «Локомотив» не стал чемпионом в Краснодаре, Анчелотти интересен клубам РФПЛ

30 апреля 2018, 21:10
9

«Локомотив» проиграл «Краснодару» из-за дубля Смолова.

Перекупщики продавали билеты на матч «Краснодар» – «Локомотив» в 10 раз дороже номинала.

Манчини улетел в Рим после игры с ЦСКА.

Анчелотти может стать главным тренером клуба из РФПЛ.

ФИФА опубликовала список из 13 видеоассистентов для ЧМ-2018.

Луис Энрике не возглавит «Арсенал».

Салаху грозит дисквалификация на три матча.

Дембеле покинет «Барселону» на правах аренды.

Эмери назвал Лигу чемпионов «девушкой «Реала».

«Реал» не устроит чемпионский коридор «Барселоне» перед матчем 36 тура

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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alex kidn
1525114672
Локо хотят отпраздновать чемпионство дома!
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stream15
1525127352
Локо рано собрался в чемпионы.
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max74
1525149992
Создаётся такое впечатление, что уже и не станет, если Арсенал опять не сотворит шахер-махер как со Сбардаком в прошлом году. Зенит у проводниц выиграет по любому, а вот какую цену запросит у Локомотива в последней игре Арсенал ? Чую Геркус по миру может пойти с таким чемпионством
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Karpathian
1525153245
Анчелотти не нужен
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Ще Гевара
1525153998
Интересно из каких буратин папа Карло собрался делать футболистов?
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mamba9090909
1525155766
Коленки задрожали?
Ответить
lotsman
1525156034
Я надеялся на победу Локо.
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