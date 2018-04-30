Стали известны имена 13 арбитров, которые будут работать в качестве видеоассистентов на ЧМ-2018

ФИФА назвала 13 арбитров, которые будут работать в качестве видеоассистентов во время матчей чемпионата мира-2018.

В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА, где у них была возможность повысить свою квалификацию, на практике применяя знания в области использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Помимо уже отобранных 13 судей, функции видеоассистентов будут также выполнять некоторые арбитры и помощники арбитров, получившие право обслуживать поединки мундиаля в России. Они будут назначаться непосредственно перед матчами.

Список из 13 видеоассистентов можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.