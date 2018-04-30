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  • Эмери: «В данный момент Лига чемпионов – это девушка «Реала»

Эмери: «В данный момент Лига чемпионов – это девушка «Реала»

30 апреля 2018, 14:35
9

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сравнил Лиги чемпионов с женщиной. По мнению специалиста, в настоящий момент она является подружкой «Реала», который выигрывал турнир три раза за последние четыре года.

«Лига чемпионов должна соблазняться постепенно. Терпение и последовательность – это ключ. Возможно, это случится, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Словно за женщиной, за Лигой чемпионов нужно ухаживать постепенно. В настоящий момент она – подруга «Реала», который побеждал в трех из четырех последних розыгрышей. Это действительность, и, возможно, мадридцы вновь выиграют ее в нынешнем сезоне», – сказал Эмери.

Напомним, «Реал» встречается в полуфинале турнира с «Баварией». В первом матче, который прошел в Мюнхене, сливочные победили со счетом 2:1. Ответный поединок состоится во вторник, 1 мая.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов ПСЖ Реал Эмери Унаи
Комментарии (9)
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Avaretz
1525088327
А арбитр удаливщий Буффона походу сутенёр был
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Татарин за ЦСКА
1525088971
Сексуальный маньяк. А Лига Европы это наверно страшненькая подруга ЛЧ)))))
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Worldsoccer2121
1525089164
Эта девушка должна уйти к Ливерпулю)))
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Maxi_7
1525089319
Дает только Реалу, чувствует настоящего мужика)))
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Михаил_Боярский
1525090415
Я бы сказал лига чемпионов - проститутка, а судьи сутенеры.
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Боцман59rus
1525091508
которая не проч оторваться в ливерпуле.)))
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zigbert
1525101929
Посмотрим как поведет себя эта девушка в финале.
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OfaZavr
1525102613
интересное сравнение, посмотрим кому она отдастся в этот раз)
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alex1951
1525114782
Со стороны это выглядит именно так. Ибо многое им прощалось. Для многих Реал,как красная тряпка для быка. Завтра команда доведет игру до логического конца, Хотелось бы чуда,да чудить некому,это было видно по игре в Мюнхене.
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