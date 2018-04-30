Эмери: «В данный момент Лига чемпионов – это девушка «Реала»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сравнил Лиги чемпионов с женщиной. По мнению специалиста, в настоящий момент она является подружкой «Реала», который выигрывал турнир три раза за последние четыре года.

«Лига чемпионов должна соблазняться постепенно. Терпение и последовательность – это ключ. Возможно, это случится, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Словно за женщиной, за Лигой чемпионов нужно ухаживать постепенно. В настоящий момент она – подруга «Реала», который побеждал в трех из четырех последних розыгрышей. Это действительность, и, возможно, мадридцы вновь выиграют ее в нынешнем сезоне», – сказал Эмери.

Напомним, «Реал» встречается в полуфинале турнира с «Баварией». В первом матче, который прошел в Мюнхене, сливочные победили со счетом 2:1. Ответный поединок состоится во вторник, 1 мая.