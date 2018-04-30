«Барселона» летом готова отправить Дембеле в аренду

«Барселона» всерьез рассматривает возможность отдать в аренду нападающего Усмане Дембеле на следующий сезон.

В клубе учитывают тот факт, что с возможным приходом Антуана Гризманна из «Атлетико» 20-летний футболист прочно сядет в запас. Поэтому каталонцы готовы отпустить француза на один год в другой клуб для получения регулярной игровой практики и приобретения им опыта.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Атлетико».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче, отметившись одним голом и восемью результативными передачами.