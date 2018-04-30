Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» летом готова отправить Дембеле в аренду

30 апреля 2018, 15:44
24

«Барселона» всерьез рассматривает возможность отдать в аренду нападающего Усмане Дембеле на следующий сезон.

В клубе учитывают тот факт, что с возможным приходом Антуана Гризманна из «Атлетико» 20-летний футболист прочно сядет в запас. Поэтому каталонцы готовы отпустить француза на один год в другой клуб для получения регулярной игровой практики и приобретения им опыта.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Атлетико».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче, отметившись одним голом и восемью результативными передачами.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1525092327
наберут, а потом не знаю куда деть
Ответить
insider_retro
1525092680
Помню, с какой движухой разыгрывалась сага с его переходом в Барсу!... Теперь же начинается заунывная возня с избавлением от этого дарования...
Ответить
Федя Кабак
1525092731
Результативность просто “блестящая”
Ответить
dinar7777dinar
1525093431
могут себе позволить !
Ответить
Dizayner
1525093760
трансфер на ближайшее будущее))) правда неизвестно насколько ближайшее, 105 лимонов коту под хвост))))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525096284
В Боруссию Д
Ответить
DeStar
1525097729
Ну что, кто-нибудь скажет " угробили молодой талант" или как там любят говорить. Или это ведь не реал? поэтому все молчат.
Ответить
3ton
1525101837
Травмы помешали Дембеле показать свой потенциал. В последних играх Дембеле хорошо себя показал и вчера первый тайм был хорош. Болезнь больших клубов - тут много сильных игроков. Мое мнение - он начнет сезон в Барсе.
Ответить
OfaZavr
1525103287
а сколько шума было при переходе и какие надежды возлагались...
Ответить
zigbert
1525103638
С Дембеле получилась промашка.С кем не бывает?
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+