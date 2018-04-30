Салаха могут дисквалифицировать на три матча за удар защитника «Стока», который не увидел судья

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может получить трехматчевую дисквалификацию за фол, который он совершил в игре 36-го тура АПЛ со «Сток Сити».

В одном из эпизодов перед перерывом египтянин нанес удар кулаком по лицу защитнику соперника Бруно Мартинсу-Инди. Этот момент не увидел никто из арбитров, но позже его удалось разглядеть на видеоповторе. Представителей английской футбольной ассоциации уведомили об этом в социальных сетях. Данный момент будет разобран на ближайшем заседании специальной комиссии.