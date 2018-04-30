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  • «Р-Спорт»: Манчини вернется в Санкт-Петербург к возобновлению тренировочного процесса

«Р-Спорт»: Манчини вернется в Санкт-Петербург к возобновлению тренировочного процесса

30 апреля 2018, 16:11
21

Источник, близкий к главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, подтвердил, что специалист после матча 28 тура с ЦСКА (0:0) отправился в Рим, однако вернется в клуб к началу тренировок.

«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург», – сказал источник.

Напомним, что после ничьей с армейцами сине-бело-голубые утратили теоретические шансы на чемпионство. От зоны Лиги чемпионов петербургская команда отстает на одно очко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (21)
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insider_retro
1525094330
Пока команда теряет шансы в чемпионате, Роберто суетится по поводу своих шансов в жизни - они поважнее будут...
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3a zenit
1525094508
вообще то до зоны стыковых матчей ЛЧ три очка,третье место это ЛЕ-читайте изменения УЕФА на сезон 18/19.У нас забрали одно место в ЛЧ в угоду топ 4 .Эх журналюги.
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Федя Кабак
1525095444
Да ему уже всё равно, денежка то капает в кармашек
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Татарин за ЦСКА
1525095869
а кто-то сомневался????
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Garrincha58
1525096260
Манчини не виноват в том что происходит с командой пусть руководство с себя спросит зачем было покупать Заболотного зачем команде Полоз и Ерохин и зачем вообще не понимаю Оздоев и Набиуллини никогда ни один руководитель не станет покупать сразу 5 игроков из одной страны да еще посредственных
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max74
1525096904
Шо, опять ? Бакланов видать потравили ?
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Полная Канистра
1525097407
новая пассия или бабёнка ему там свежие макароны варит вот и мотается чтобы к столу успеть. Футбол- футболом а обед по расписанию
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OfaZavr
1525103446
ну это и сразу понятно было, просто журналисты преподнесли в своем стиле и хотели выдать за новость.
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zigbert
1525104214
Уезжать совсем ему еще рано. Пока все в штатном расписании.
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