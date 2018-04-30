«Р-Спорт»: Манчини вернется в Санкт-Петербург к возобновлению тренировочного процесса

Источник, близкий к главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, подтвердил, что специалист после матча 28 тура с ЦСКА (0:0) отправился в Рим, однако вернется в клуб к началу тренировок.

«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург», – сказал источник.

Напомним, что после ничьей с армейцами сине-бело-голубые утратили теоретические шансы на чемпионство. От зоны Лиги чемпионов петербургская команда отстает на одно очко.