«Урал» – об удалении Меркулова: «Ну куда же без красной карточки, когда судит…»

Пресс-служба «Урала» прокомментировала удаление защитника команды Михаила Меркулова во встрече 28 тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0). На 89-й минуте арбитр Алексей Еськов показал футболисту екатеринбуржцев вторую желтую карточку за фол на полузащитнике грозненцев Раванелли.

«Ну, конечно, куда без красной карточки, когда судит... Удален с поля Меркулов. Прямую красную получил Михаил.

Поправка. Меркулов получил удаление за вторую желтую карточку», – говорится в сообщении «Урала» на странице клуба в твиттере.