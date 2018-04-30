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  • Вандерсон и Смолов – в атаке «Краснодара», Ари и Фарфан сыграют впереди у «Локомотива»

Вандерсон и Смолов – в атаке «Краснодара», Ари и Фарфан сыграют впереди у «Локомотива»

30 апреля 2018, 17:34
11

«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 28 тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Поединок состоится в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (11)
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swot1205
1525099613
Краснодар, затащи
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Munez89
1525101330
У Краснодара стадион называется РЖД Арена?!
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insider_retro
1525101941
Сегодня были уже два матча на унылые 0-0, несмотря на борьбу и всё такое... Надеюсь, что боевые составы хозяев и гостей сподобятся на несколько мячей для интереса и пользы дела!..))
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Увинстон Паркс
1525102364
0-1 Фарфан
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Catastrofa
1525102369
Краснодар вперед !
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Антибиотик
1525103254
Какие же никчемные утырки пишут статьи на этом сайте! Игра оказывается в Москве проходит?! Недоноски))) Это вообще спортивное издание или клуб малолетних любителей рональду?
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Полная Канистра
1525104294
не похоже чтобы геркус подсуетился матч в Москву перевёл .Похоже утырки сидят и пишут не зная календарь
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