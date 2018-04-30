Вандерсон и Смолов – в атаке «Краснодара», Ари и Фарфан сыграют впереди у «Локомотива»

«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 28 тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Поединок состоится в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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