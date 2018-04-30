Милнер отказался ехать на ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не собирается возвращаться в состав сборной Англии. Напомним, что он завершил выступления за национальную команду после Евро-2016.

«Когда я принимал это решение – оно было для меня очень сложным. Но перерыв на международные матчи позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме. К тому же, дополнительные игры повышают риск получить травму», – заявил Милнер в интервью The Times.

В текущем сезоне 32-летний Милнер сыграл в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. На его счету один гол и 11 результативных передач.