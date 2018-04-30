Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Милнер отказался ехать на ЧМ-2018

30 апреля 2018, 11:28
14

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не собирается возвращаться в состав сборной Англии. Напомним, что он завершил выступления за национальную команду после Евро-2016.

«Когда я принимал это решение – оно было для меня очень сложным. Но перерыв на международные матчи позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме. К тому же, дополнительные игры повышают риск получить травму», – заявил Милнер в интервью The Times.

В текущем сезоне 32-летний Милнер сыграл в 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. На его счету один гол и 11 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Милнер Джеймс
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka69
1525077078
Заголовок как всегда на Бомбардире!!!)))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525077099
Надеюсь у англичан не такой тренер,как у нас и не будет уговаривать Милнера сыграть на ЧМ,т.к это делает Черчесов с Березуцкими
Ответить
zigbert
1525077963
Если тренеру потребуется игрок он сделает все возможное что бы заполучить его.
Ответить
polt
1525078015
Решение здравомыслящего 32-летнего футболиста! А название статьи с подъ..бкой.
Ответить
gor77
1525078340
Бомбардир! Отказался выступать за сборную страны и закончил выступление за сборную страны - это разные понятия. В последнее время ваши "новости" надо читать с переводом. )))))) Когда у вас на сайте появится вменяемый выпускающий редактор?
Ответить
insider_retro
1525078386
Сделал выбор, обозначил и обосновал свою позицию - так тому и быть!.. "Единственное извращение - это отсутствие секса. Всё остальное дело выбора каждого!..." (Зигмунд Фрейд)
Ответить
OfaZavr
1525079738
он то не едет по вполне обычной причине, а по заголовку кажется что из-за непростых отношений между странами, как всегда лишь бы сенсацию на ровном месте создать.
Ответить
Бриг
1525080858
Заголовок спекулятивный - лишь бы кликнули.
Ответить
Torvald64
1525082999
А что не так с заголовком?) Вроде всё нормально. Если бы там было написано "Милнер принял решение бойкотировать Чемпионат Мира в России", я бы понял возмущение.
Ответить
САДЫЧОК
1525084884
Милнер типичный чел без души! лишь бы заработать денег за клуб! плевать на свою страну,честь и т д...
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+