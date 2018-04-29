Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 36-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Думаю, если бы мы сыграли вничью, это было бы несправедливо. «Арсенал» играл хорошо, они хорошо оборонялись, но мы старались победить, создавали моменты. Это нормально. Нам немного повезло с забитым мячом, но мы были сильнее в последние 20 минут.

Проводы Венгера? Думаю, мы устроили фантастические проводы. Для Фергюсона это значило бы больше. Я играл против Венгера только три или четыре раза в качестве тренера «Юнайтед», – сказал Моуринью.

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