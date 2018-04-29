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  • Моуринью – о матче с «Арсеналом»: «Думаю, мы устроили фантастические проводы Венгеру»

Моуринью – о матче с «Арсеналом»: «Думаю, мы устроили фантастические проводы Венгеру»

29 апреля 2018, 23:06
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 36-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Думаю, если бы мы сыграли вничью, это было бы несправедливо. «Арсенал» играл хорошо, они хорошо оборонялись, но мы старались победить, создавали моменты. Это нормально. Нам немного повезло с забитым мячом, но мы были сильнее в последние 20 минут.

Проводы Венгера? Думаю, мы устроили фантастические проводы. Для Фергюсона это значило бы больше. Я играл против Венгера только три или четыре раза в качестве тренера «Юнайтед», – сказал Моуринью.

«Арсенал» проводит худший сезон при Венгере

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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bset
1525033983
Он сказал это не об игре, а о подарке перед началом матча. И тут в очередной раз неграмотность школьников Бомбардира.
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фкНКНХ
1525034444
"Я играл против Венгера только три или четыре раза в качестве тренера «Юнайтед», – сказал Венгер". ЧТО???
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insider_retro
1525035884
Он бы не был Моуриньо, если бы так не сказал!..))
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zigbert
1525072173
Пожалуй эти слова ни к месту.
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OfaZavr
1525077194
ехидничает опять Жозе)
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