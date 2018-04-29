«Арсенал» проводит худший сезон при Венгере

«Арсенал» проиграл в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Клуб потерпел 12 поражений в сезоне, предыдущий худший результат – 11 проигранных игр. «Арсенал» может набрать 66 очков, если победит во всех оставшихся матчах. Худший результат – 67 очков в сезоне 2005/06. У команды 48 пропущенных голов на данный момент. Максимальное количество пропущенных голов – 49 в сезоне 2011/12.

Сейчас команда занимает шестую строчку в таблице – самое низкое место, которое «Арсенал» занимал при Венгере.