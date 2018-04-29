АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» благодаря голу Феллаини

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Счет открыл полузащитник хозяев Поль Погба, затем хавбек гостей Генрих Мхитарян счет сравнял. В концовке встречи Маруан Феллаини вывел «красных дьяволов» вперед.

«МЮ» занимает вторую строчку в таблице с 77-ю очками. «Арсенал» идет шестым с 57-ю очками.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Погба, 16; 1:1 – Мхитарян, 51; 2:1 – Феллаини, 90+1.

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