АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» благодаря голу Феллаини

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.
Счет открыл полузащитник хозяев Поль Погба, затем хавбек гостей Генрих Мхитарян счет сравнял. В концовке встречи Маруан Феллаини вывел «красных дьяволов» вперед.
«МЮ» занимает вторую строчку в таблице с 77-ю очками. «Арсенал» идет шестым с 57-ю очками.
Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Погба, 16; 1:1 – Мхитарян, 51; 2:1 – Феллаини, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру