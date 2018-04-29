Зобнин: «Локомотив» играет в понедельник. Может, мы будем думать о чемпионстве, если он проиграет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о шансах команды на чемпионство.

– Сейчас верхняя планка «Спартака» – второе место? Или еще о чемпионстве думаете?

– «Локомотив» играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.

– Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?

– Да. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков.

– Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука...

– Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство