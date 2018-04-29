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  • Зобнин: «Локомотив» играет в понедельник. Может, мы будем думать о чемпионстве, если он проиграет»

Зобнин: «Локомотив» играет в понедельник. Может, мы будем думать о чемпионстве, если он проиграет»

29 апреля 2018, 20:07
16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о шансах команды на чемпионство.

– Сейчас верхняя планка «Спартака» – второе место? Или еще о чемпионстве думаете?

– «Локомотив» играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.

– Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?

– Да. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков.

– Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука...

– Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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insider_retro
1525022287
Как правило, думы, мечты и сны мешают созиданию на поле...
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Gullit 76
1525022357
Локо 2 очка в любом случае наберёт.
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кеша_КБ
1525022903
- Рома!, я очень рад , что ты снова в строю!, но за чемпионство надо было БОРОТЬСЯ с начала сезона, чтобы в конце сезона об этом не думать!...а думать о дальнейшем поступательном совершенстве своего мастерства!!!...а сейчас - цейтнот!, не до совершенства! ноги в руки , и вперёд к обязательным 2-м победам!
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1525023348
Зобнин наша надежда , один из немногих уважаемых российских игроков !
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Бухбух
1525025652
Надо было думать 3-4 тура назад.
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Опорник84
1525033403
Скорее всего Локо чемпион , а там кто его знает!
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Федя Кабак
1525039263
Думай о своей игре, а не о Локомотиве. Что то каждую игру то не выигрываешь
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docndoc
1525055240
Думать о чемпионстве надо было гораздо раньше. Правильно пишут: многие прошлогодние медали до сих пор с себя не сняли.. Главная ваша задача - со 2 места не слететь - Ростов и Динамо впереди, они могут.. Им выживать надо, к тому же в соперниках главный аллерген РФПЛ. Глубокий анализ летом и вдумчивое укрепление, будем ждать..
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zigbert
1525067513
Эмоционально сейчас будет полегче ,но впереди упертые команды - Ростов и Динамо.
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OfaZavr
1525075809
о чемпионстве сейчас вообще думать не надо, просто стараться победить в оставшихся матчах и все.
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