Президент «Барселоны»: «Умтити важен для команды. Мы хотим продлить с ним контракт»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с защитником Самуэлем Умтити, к которому проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

«Умтити важен для команды. У него еще есть три года по текущему контракту, и мы хотим продлить его соглашение с «Барселоной», – сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не могут пока договориться с французом об условиях нового договора. Руководство клуба считает, что футболист требует слишком высокую зарплату.