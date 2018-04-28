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  • Егоров: «Чистяков ошибся в моменте со Смоловым. Но никакого заказа, просто человеческий фактор»

Егоров: «Чистяков ошибся в моменте со Смоловым. Но никакого заказа, просто человеческий фактор»

28 апреля 2018, 13:17
6

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что в действиях арбитра Артема Чистякова, ошибочно наказавшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова желтой карточкой, не было никакого преднамеренного умысла.

Форвард был предупрежден за симуляцию в матче 27 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), из-за чего пропустил поединок с ЦСКА (1:2).

– Как относитесь к словам Смолова, который сказал, что, если его предупреждение не отменят, с чемпионатом ему все понятно. Был намек, что все неспроста.

– Наверное, будет правильно задать этот вопрос Федору и спросить у него, что он имел в виду. Журналисты с ним разговаривали после игры, он ответил на эмоциях. Каждый из нас может ляпнуть что-то лишнее. Конечно, он хотел сыграть за команду, за город, за себя. Безусловно, ему обидно. Мне тяжело комментировать его слова. Конечно, Артем Чистяков ошибся. Но никакого «заказа» – просто человеческий фактор.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор Егоров Александр Чистяков Артем
Комментарии (6)
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prezent2017
1524916026
Ну да! А то, что наш самый справедливый в мире КДК не отменил эту результативную ошибку - это знак свыше, веление Божества!
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Виктор12
1524917729
Не верьте Егорову! Он выгораживает скандального арбитра и покрывает его! Но ведь за это СНЯЛИ Будогосского и вот теперь Егоров идёт по его стопам! И после этого Егоров хочет, чтобы судейство улучшилось??? Чистякова надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола, а его выгораживают!!! Посмотрите видео момента! Прямо на глазах у Чистякова, в трёх метрах от эпизода, Смолова СРУБАЮТ в штрафной, а судья Чистяков и глазом не моргнув, показывает Смолову, НИ ЗА ЧТО, горчичник! Это не ошибка, а чистейшая КОРРУПЦИЯ!!! Егоров, как и Будогосский выгораживает скандалистов. Назначение Егорова не улучшит наше судейство, пока такие как сам Егоров и Чистяков будут СКАНДАЛИТЬ!!!
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komarinskiy
1524919163
А откуда известно, что заказа нет?
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ostrmaksim
1524923637
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://bit.ly/2JpkfCs
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Krasnodar 123
1524931553
СМОТРИ КАКОЙ МОЛОДЕЦ- ВРЕТ И НЕ КРАСНЕЕТ!
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