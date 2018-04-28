Егоров: «Чистяков ошибся в моменте со Смоловым. Но никакого заказа, просто человеческий фактор»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что в действиях арбитра Артема Чистякова, ошибочно наказавшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова желтой карточкой, не было никакого преднамеренного умысла.

Форвард был предупрежден за симуляцию в матче 27 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), из-за чего пропустил поединок с ЦСКА (1:2).

– Как относитесь к словам Смолова, который сказал, что, если его предупреждение не отменят, с чемпионатом ему все понятно. Был намек, что все неспроста.

– Наверное, будет правильно задать этот вопрос Федору и спросить у него, что он имел в виду. Журналисты с ним разговаривали после игры, он ответил на эмоциях. Каждый из нас может ляпнуть что-то лишнее. Конечно, он хотел сыграть за команду, за город, за себя. Безусловно, ему обидно. Мне тяжело комментировать его слова. Конечно, Артем Чистяков ошибся. Но никакого «заказа» – просто человеческий фактор.