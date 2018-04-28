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  • Mirror: Венгер может возглавить китайский клуб и стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

Mirror: Венгер может возглавить китайский клуб и стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

28 апреля 2018, 09:56
10

Пока еще главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер летом может оказаться в Китае. Ранее «Бомбардир» писал, что текущий сезон для француза последний в стане «пушкарей».

Так, один из китайских клубов предложил специалисту контракт, по которому европеец будет получать более 24 миллионов фунтов стерлингов в год. Это сделает Венгера самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Другим вариантом продолжения футбольной карьеры для специалиста является французский «ПСЖ».

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (10)
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insider_retro
1524898964
В жизни можно и нужно попробовать многое, а может и всё!!...))
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Garrincha58
1524900398
Венгер и так не бедный, он же не Капелло
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Боцман59rus
1524900430
сомневаюсь, что человек с запредельным уровнем жизни, привыкший курсировать маршрутами Лондон -Ницца - Монте Карло, который даже в штатах севернее побережья Калифорнии, никуда не заезжал, соблазнится предложением из китая ...скорее поверю в перемещение англосаксонского клочка земли из северного моря в желтое.)))
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vick-north-west
1524900467
Туда и дорога, главное - подальше от АПЛ.
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Dimon013
1524902045
Интересно было бы посмотреть на Венгера в качестве тренера ПСЖ. Но походу он выберет Китай)
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серега кашин
1524902146
и отдуда выгонят
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Bayas1987
1524906732
Скоро в Зенит сватать будут
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elsa
1524912675
ниочемный трен что для псж, что для 24млн годовых
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zigbert
1524989651
Человеку просто необходимо иногда,сменить обстановку.
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