Mirror: Венгер может возглавить китайский клуб и стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

Пока еще главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер летом может оказаться в Китае. Ранее «Бомбардир» писал, что текущий сезон для француза последний в стане «пушкарей».

Так, один из китайских клубов предложил специалисту контракт, по которому европеец будет получать более 24 миллионов фунтов стерлингов в год. Это сделает Венгера самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Другим вариантом продолжения футбольной карьеры для специалиста является французский «ПСЖ».

Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»