Черчесов: «Салах? Один из лучших игроков в мире. Но сборная Египта и «Ливерпуль» играют в разный футбол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

– Лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха называют на данный момент едва ли не лучшим игроком мира.

– Согласен. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет все.

– Ваше мнение: почему у него такой взлет в «Ливерпуле»? И стоит ли ожидать от него подобной игры за сборную?

– Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой «Ливерпуль» уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутинью Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

– В сборной Египта все будет не так?

– Чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в «Ливерпуле» Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле». Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

Напомним, что соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.