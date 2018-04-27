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  • Черчесов: «Салах? Один из лучших игроков в мире. Но сборная Египта и «Ливерпуль» играют в разный футбол»

Черчесов: «Салах? Один из лучших игроков в мире. Но сборная Египта и «Ливерпуль» играют в разный футбол»

27 апреля 2018, 22:36
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

– Лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха называют на данный момент едва ли не лучшим игроком мира.

– Согласен. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет все.

– Ваше мнение: почему у него такой взлет в «Ливерпуле»? И стоит ли ожидать от него подобной игры за сборную?

– Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой «Ливерпуль» уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутинью Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

– В сборной Египта все будет не так?

– Чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в «Ливерпуле» Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле». Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

Напомним, что соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия Ливерпуль Египет Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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vladik12
1524858386
Египет, в отличие от нас, хоть в какой-то футбол играет.
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insider_retro
1524858522
Станиславу Саламовичу надо натаскать наших гренадёров, что бы могли растягивать мгновения и секунды доставки мяча Салаху... Типа, запоздалая и остывшая пицца не ко времени и не к столу... Тогда, может быть...
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3a zenit
1524859784
согласен с усатым,разный уровень ливер и Египет
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ArReal
1524860274
тоже мне специалист мирового футбола...Во что наша сборная при тебе играет лучше скажи...
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Федя Кабак
1524860610
Усатый болтун и трепач...тебе бы из группы выйти, что вряд ли
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Татарин за ЦСКА
1524861387
Говорит так,словно понимает в футболе.
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Татарин за ЦСКА
1524861498
Салах:"Черчесов????А кто это?????Это наверно тот,кто думает,что сможет своей башкой научить сборную России играть как Бавария!?Чудик лысый"
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Chaborz.1990
1524862947
Салах лучший
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Almazovich
1524863359
Не стоит Черчесову игнорировать Салаха. Салах ещё может и на чемпионате удивить!
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zigbert
1524985801
Хотя Египет послабей Ливерпуля,Салах находится в отличной форме.Нашим защитникам сложно будет уловить его непредсказуемые действия.
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