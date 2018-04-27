Зобнин: «Болельщики «Спартака» должны критиковать нас за такие результаты»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о критикие в ардес команды.

– Последние результаты команды шокировали болельщиков. До такой степени, что послематчевая риторика [после игры с «Тосно» в 1/2 финала Кубка России] приняла крайне негативную окраску. Не обидно, что год назад вас носили на руках, а сейчас так сильно критикуют?

– Мое мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, все должно быть в меру.

– Что вы имеете в виду?

– К сожалению, а может быть и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь. Я не имею ввиду, что они злые в каком-то глобальном смысле. Злые по отношению к ситуациям. Пример с Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор.

– Не было желания ответить, защитить капитана и команду?

– В свое время я тоже столкнулся с обильной критикой. Когда переходил из «Динамо» в «Спартак» болельщики бело-голубых были очень резки. Отвечал, но после понял, что это бесполезно. Лучше не реагировать, иногда даже и не читать, что тебе написали. В противном случае ситуация только усугубится. Хотя пишут много и часто, но стараюсь даже не читать.

Зобнин: «Поражение от «Тосно»? Почувствовал опустошение. Задело больше, чем 0:7 от «Ливерпуля»