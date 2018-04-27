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  • Зобнин: «Болельщики «Спартака» должны критиковать нас за такие результаты»

Зобнин: «Болельщики «Спартака» должны критиковать нас за такие результаты»

27 апреля 2018, 21:53
7

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о критикие в ардес команды.

– Последние результаты команды шокировали болельщиков. До такой степени, что послематчевая риторика [после игры с «Тосно» в 1/2 финала Кубка России] приняла крайне негативную окраску. Не обидно, что год назад вас носили на руках, а сейчас так сильно критикуют?

– Мое мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, все должно быть в меру.

– Что вы имеете в виду?

– К сожалению, а может быть и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь. Я не имею ввиду, что они злые в каком-то глобальном смысле. Злые по отношению к ситуациям. Пример с Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор.

– Не было желания ответить, защитить капитана и команду?

– В свое время я тоже столкнулся с обильной критикой. Когда переходил из «Динамо» в «Спартак» болельщики бело-голубых были очень резки. Отвечал, но после понял, что это бесполезно. Лучше не реагировать, иногда даже и не читать, что тебе написали. В противном случае ситуация только усугубится. Хотя пишут много и часто, но стараюсь даже не читать.

Зобнин: «Поражение от «Тосно»? Почувствовал опустошение. Задело больше, чем 0:7 от «Ливерпуля»

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (7)
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Рубинище
1524861217
Готовься к ЧМ и доказывай..
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VeniaminS
1524862913
Да уж,это точно!!!
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dendiesel
1524865010
если бы команда ещё правильно воспринимала критику!!! Делала соответствующие выводы......
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Диктор
1524886392
Комам показала свою бесхребетность -нельзя так играть .А там кто знает что творится в ваших головах ,кто негативно влияет на коллектив.Знать бы это и удалить эту раковую опухоль.А так мы любим Спартак и продолжаем верить в вас.Не подводите нас.
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OfaZavr
1524902700
вы главное выводы делайте и ошибки свои старайтесь исправить, а когда из игры в игру продолжается не пойми что конечно болельщики будут злы и критика может перейти границы.
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ramos6548
1524925309
Критика это всегда полезно, главное воспринимать ее правильно. Хотя в Роме я и не сомневаюсь. Он один из немногих кто пашет весь матч.
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maygli
1524928050
Рома, есть критика и есть эмоции. Эмоции проявляют те кому вы не до лампочки. В противном случае порассуждали об игре и всё. Оно вам надо? Мы ж болеем всей душой за вас, в любой ситуации, от того порой и башню сносит. Эмоции улягутся, а игра останется. Теперь об игре - в футболе случается всякое, потому, как это игра, и элемент везения или непрухи не исключается, но проигрывать можно по разному, главное чтобы не было стыдно за игру. Тогда и негатива столько не будет.
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