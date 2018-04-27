Зобнин: «Поражение от «Тосно»? Почувствовал опустошение. Задело больше, чем 0:7 от «Ливерпуля» 

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Недавно «Спартак» пережил сильнейшее потрясение. Действующий чемпион страны не смог выйти в финал Кубка России уступив скромному «Тосно». Что почувствовали после того, как Денис Глушаков не реализовал решающий пенальти?

– Опустошение. Но я почувствовал это уже после того как Нуну Роша сравнял счет. Не знаю, можно ли так говорить, но именно в тот момент меня накрыла депрессия. Стал выходить из этого состояния только спустя два дня. Первые сутки не мог даже спать, постоянно думал о том, что произошло, вспоминал ключевые моменты. Кошки скребли на душе.

– А что происходило после той игры в раздевалке?

– Никто ни с кем не разговаривал. Каждый из нас прекрасно осознавал, что произошло на поле. Молча зашли, приняли душ и через 40 минут разъехались по домам.

– Такая же атмосфера как после 0:7 в Ливерпуле?

– Нет. Хуже. По крайней мере для меня. Если сравнивать два этих матча, то поражения от «Тосно», задело сильнее. Дело даже не в сопернике, а в том, что мы очень хотели победить и выиграть Кубок России. Слишком сильны были ожидания от этого турнира.