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  • Зобнин: «Поражение от «Тосно»? Почувствовал опустошение. Задело больше, чем 0:7 от «Ливерпуля» 

Зобнин: «Поражение от «Тосно»? Почувствовал опустошение. Задело больше, чем 0:7 от «Ливерпуля» 

27 апреля 2018, 20:50
11

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Недавно «Спартак» пережил сильнейшее потрясение. Действующий чемпион страны не смог выйти в финал Кубка России уступив скромному «Тосно». Что почувствовали после того, как Денис Глушаков не реализовал решающий пенальти?

– Опустошение. Но я почувствовал это уже после того как Нуну Роша сравнял счет. Не знаю, можно ли так говорить, но именно в тот момент меня накрыла депрессия. Стал выходить из этого состояния только спустя два дня. Первые сутки не мог даже спать, постоянно думал о том, что произошло, вспоминал ключевые моменты. Кошки скребли на душе.

– А что происходило после той игры в раздевалке?

– Никто ни с кем не разговаривал. Каждый из нас прекрасно осознавал, что произошло на поле. Молча зашли, приняли душ и через 40 минут разъехались по домам.

– Такая же атмосфера как после 0:7 в Ливерпуле?

– Нет. Хуже. По крайней мере для меня. Если сравнивать два этих матча, то поражения от «Тосно», задело сильнее. Дело даже не в сопернике, а в том, что мы очень хотели победить и выиграть Кубок России. Слишком сильны были ожидания от этого турнира.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тосно Спартак Ливерпуль Зобнин Роман
Комментарии (11)
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+50/-50
1524851931
Самокритично и честно. Задело? Значит Тосно вровень с Ливером.
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Диктор
1524852303
Так не допустите больше подобного.
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rostik-100
1524852456
Спартак вернулся во свояси, дайте Валере поработать.
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kibsterz
1524852597
Заработок на футбольных cтавках >>> v-stavke.ru
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Старикан
1524852937
Если бы через два дня отпустило, то Ахмату бы не слили...
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ВетеR
1524853340
Толи ещё будет .....
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Татарин за ЦСКА
1524853581
Зато честно и правильно сказал и не стал уходить от ответа. Мне просто интересно было посмотреть на Глушакова в раздевалке
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zigbert
1524854427
По любому ведущему коллективу такие поражения ,воспринимаются болезненно.
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ribavadim
1524878321
Ну да, 0-7 это так себе... "Колхозчи"Миллерово
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OfaZavr
1524902098
конечно, казалось ведь что осталось совсем немного чтобы кубок взять а тут такое, поэтому и разочарование от вылета в разы сильнее.
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