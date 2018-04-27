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Уткин: «Дзюба – крохобор и трепло. Он не достоин сборной»

27 апреля 2018, 01:50
51

Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбу. По его словам, форвард не заслуживает вызова в сборную России.

«За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба – крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артем, крохобор, я тебя поздравляю!

Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам. Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать. А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счет бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (51)
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каа
1524785349
Всегда поражала никчемность умозаключений Уткина... Мне параллельно до Артема ... но 80-90% денег в российском футболе - бюджетные ...- тех самых пенсионеров...
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АртурZaСМ
1524796520
Он однозначное трепло. Мужик сказал - мужик сделал. Сказал , что заплатит нужно было платить даже если бы он сделал пентатрик в ворота Зенита. Балабол одним словом.
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Опорник84
1524801719
В сборной должны играть лучшие, а какой он человек это уже без разницы!
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Шумаххер
1524802147
Уткин,Уткин ,Уткин , что то я не помню известного такого комментатора
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mamba9090909
1524802468
Прав Уткин, не достоин. Не только как трепло, но и как посредственное бревно.
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lotsman
1524803115
Как игрок, он середнячок, каких много в РФПЛ. Всплеск в Арсенале, это игра всей команды на его. Для нашего чемпа это и прокатит, и то временно, для международных игр, где нужна комбинированная игра всей команды и индивидуальная каждого игрока, его столбовая игра не подойдёт.
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sochi-2013
1524804182
У Ути явные проблемы с головой.
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zigbert
1524817711
Уткин прав, нечестно поступил Дзюба. Только вот особых кандидатов на эту позицию у нас нет.
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OfaZavr
1524818625
полностью согласен, но к сожалению у нас выбор невелик и скорее всего Черчесов не посмотрит на такие факторы при вызове.
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DOCTOR PENALTY
1524840911
Правильно Василий! К тому же, у Дзюбы нет ни единого навыка, которыми обладают футболисты Баварии, а таких Черчесов больше не берёт в сборную.
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