Уткин: «Дзюба – крохобор и трепло. Он не достоин сборной»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбу. По его словам, форвард не заслуживает вызова в сборную России.

«За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба – крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артем, крохобор, я тебя поздравляю!

Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам. Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать. А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счет бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Спорт FM».