Ван Гаал: «Сейчас у меня на руках есть предложение, от которого невозможно отказаться»

Известный голландский специалист Луи ван Гаал заявил, что пока не завершал тренерскую карьеру. По его словам, он по-прежнему получает много предложений по работе.

«Я по-прежнему не могу утверждать, что завершил карьеру. Мне все также поступает довольно много предложений, хоть это кого-то и раздражает.

В данный момент я имею предложение, от которого невозможно отказаться. Если я не приступлю к работе в июле-августе, можете считать, что я закончил», – приводит слова ван Гаала Ziggo Sport.

В своей карьере ван Гал руководил такими клубами, как «Аякс», «Барселона», «АЗ Алкмаар», «Бавария», «Манчестер Юнайтед». Кром того, он возглавлял сборную Голландии, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира-2014.