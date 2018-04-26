Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ван Гаал: «Сейчас у меня на руках есть предложение, от которого невозможно отказаться»

Ван Гаал: «Сейчас у меня на руках есть предложение, от которого невозможно отказаться»

26 апреля 2018, 18:57
15

Известный голландский специалист Луи ван Гаал заявил, что пока не завершал тренерскую карьеру. По его словам, он по-прежнему получает много предложений по работе.

«Я по-прежнему не могу утверждать, что завершил карьеру. Мне все также поступает довольно много предложений, хоть это кого-то и раздражает.

В данный момент я имею предложение, от которого невозможно отказаться. Если я не приступлю к работе в июле-августе, можете считать, что я закончил», – приводит слова ван Гаала Ziggo Sport.

В своей карьере ван Гал руководил такими клубами, как «Аякс», «Барселона», «АЗ Алкмаар», «Бавария», «Манчестер Юнайтед». Кром того, он возглавлял сборную Голландии, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира-2014.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия ван Гаал Луи
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1524758509
ПСЖ, Бавария или Барса других вариантов нет, а может и Арсенал
Ответить
Dimka_Foxy
1524758813
Надеюсь это не господин Фурсенко дошёл до ручки
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524758894
Из Китая!!!...
Ответить
raritet
1524759894
последний нырок господина Фурсенко? Прикольно было бы наблюдать погружение всего этого дерьма вместе с Ван Каалом в пучины ФНЛ. Надеюсь, хоть чуть -чуть еще осталось...
Ответить
DeStar
1524760494
да 100% китай.
Ответить
shinnik
1524761146
Только бы "Липтон"..(анекдот 90-х)) Ну,за Зенит!
Ответить
KARAT777
1524772354
предложение накурится .... какое может быть еще предложение в Голландии сейчас
Ответить
Ще Гевара
1524775001
Сборная Бразилии по хоккею.
Ответить
Недовольный
1524781045
предложение о работе на АвтоВАЗе. Там как бы ты хреново не работал,хуже уже не сделать...НИКОГДА
Ответить
kurt_cobain
1524857546
ПСЖ чтоли?
Ответить
Главные новости
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Все новости
Все новости
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матчу «Зенит» – «Динамо»
16:15
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
15:21
8
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Байрамян рассказал о методах Юрана
14:34
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
14:10
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
13:51
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
13:42
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
13:33
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
6
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
5
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+