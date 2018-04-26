«Манчестер Юнайтед» может вернуть Эванса из вылетающего в Чемпионшип «Вест Бромвича»

«Манчестер Юнайтед» оценивает перспективы возвращения защитника Джонни Эванса из «Вест Бромвича».

В контракте 30-летнего игрока с «дроздами» есть пункт, согласно которому, в случае вылета команды в Чемпионшип, любой клуб может выкупить его за 3 миллиона фунтов стерлингов. Недавно появилась информация, что данную опцию также может активировать «Тоттенхэм», который ищет футболиста на замену Тоби Алдервейрелду.

Зимой «Вест Бромвич» отклонил предложения по защитнику от «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Напомним, Эванс уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год.